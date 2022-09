Edoardo Donnamaria al GF VIP: chi è, genitori, età, carriera, Forum, fidanzata, foto e Instagram

Edoardo Donnamaria sta per entrare nella casa più spiata degli italiani. Il 27enne romano volto noto del programma Forum si prepara a prendere parte al Grande Fratello Vip in programma su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini.

Il lavoro di Edoardo Donnamaria e il debutto in radio

È nato a Roma Edoardo, dove ha studiato fino al liceo per poi decidere di trasferirsi a Milano per proseguire gli studi. Per sua stessa ammissione i cinque anni delle superiori sono stati molto turbolenti, al punto da spingerlo a spostarsi dalla Capitale per proseguire gli studi altrove. Ed è infatti a Milano che studia e si laurea in giurisprudenza. Subito dopo Donnamaria inizia a partecipare a Forum, ma è anche uno speaker radiofonico su Rtl 102.5.

Il suo blog

Dopo la laurea Edoardo decide di aprire un blog nel quale tratta di tanti argomenti soprattutto relativi a questioni di attualità o anche sociali che riguardano principalmente la sua città: Roma.

I passi nel mondo della tv (e della musica)

Insieme a Sofia Odescalchi, Camilla Ghini e Paolo Ciavarro, Donnamaria entra a far parte della famiglia di Forum, programma di Barbara Palombelli, sin dal 2017. Intraprende anche la carriera musicale scegliendo come nome d’arte “Dojette e ha anche pubblicato un singolo dal titolo “17”.

Instagram di Edoardo Donnamaria

Il giovane romano è molto attivo sui social. Su Instagram conta 37mila follower. Sulla piattaforma Edoardo pubblica post che riguardano il suo lavoro, sono diverse infatti le scene di Forum, ma anche momenti della quotidianità.