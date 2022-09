Alfonso Signorini è single: chi è l’ex fidanzato Paolo Galimberti e perché è finita

Presto lo rivedremo al timone del Grande Fratello Vip, il reality che il 19 settembre prenderà il via e farà appassionare, come sempre, migliaia e migliaia di telespettatori. Ma lui, che conduce la trasmissione da anni, ha deciso di raccontarsi e di farlo a cuore aperto. Alfonso Signorini, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, si è ‘confessato’ e ha spiegato di essere di nuovo single: come mai è finta la storia d’amore con Paolo Galimberti? C’è un altro uomo nella sua vita?

Perché è finita la storia d’amore tra Alfonso Signorini e Paolo Galimberti

“Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta, ma dovuta” – ha spigato il giornalista, che ha raccontato quel rapporto, che ormai andava avanti quasi per abitudine. “Quando il rapporto si trascina per non far dispiacere l’altro è meglio chiudere”. E lui ha interrotto quella relazione con Paolo Galimberti, imprenditore e politico italiano nato a Giussano nel 1968.

Alfonso, che rivedremo presto al GF VIP, è tornato single, ma gli anni trascorsi con Paolo certo non verranno buttati nel dimenticatoio: ‘Gli vorrò sempre bene’ – ha detto.

È innamorato?

Alfonso Signorini, poi, ha rivelato che il suo cuore sta battendo per un’altra persona. Insomma, nella sua vita ci sarebbe un altro uomo ‘misterioso’: ‘Sulla carta sono single – ha detto – ma sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?”. Non sappiamo chi sia, ma Signorini ha spiegato che si tratta di un uomo lontano dal mondo dello spettacolo. E dai riflettori. Usciranno presto allo scoperto? Chissà!