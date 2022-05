Alfonso Signorini: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, capelli, figli, altezza, stipendio, Instagram, Grande Fratello Vip

Torna il classico appuntamento della domenica con Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre con Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello Vip che si racconterà come non lo abbiamo mai visto.

Alfonso Signorini: chi è, età, carriera, Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini è nato a Milano il 7 aprile 1964 ed è un giornalista, opinionista, scrittore, conduttore radiofonico, conduttore televisivo e registra teatrale.

Si è laureato in Lettere Classiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore e ha conseguito poi la specialistica in Filologia medievale. Alfonso Signorini è stato anche un insegnante di italiano, latino, greco, storia e geografia al Liceo Classico dell’Istituto Leone XIII a Milano.

Ha iniziato poi a collaborare con il quotidiano La Provincia di Como, appassionandosi così al mondo del giornalismo. Nel 2008 è diventato il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni ed è ad oggi, direttore responsabile della rivista settimanale Chi. Nel 2002 ha esordito in televisione come ospite fisso della trasmissione di Rai 2 Chiambretti c’è. Ricoprirà il ruolo di opinionista in diverse trasmissioni e dal 2016 al 2018 è una presenza fissa al Grande Fratello Vip. Nel 2020, invece, è il nuovo conduttore del Grande Fratello Vip, confermato anche nell’edizione del 2021.

Alfonso Signorini: chi è il compagno, vita privata

Alfonso Signorini è dichiaratamente omosessuale ed è stato il compagno di Paolo Galimberti, ex presidente dei giovani di Confcommercio, socio con la famiglia in Euronics e membro del Senato per il Popolo della Libertà.

Alfonso Signorini: curiosità, ultime notizie

Ha un gatto che si chiama Teo.

Alfonso è un tifoso della Roma.

Ha fatto coming out con i suoi genitori a 34 anni.

Porta l’apparecchio acustico.

Ha curato per la prima volta la regia di un’opera lirica.

Ha debuttato al cinema nel 2011 interpretando se stesso nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina.

Alfonso Signorini: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @alfosignorini vanta 846 mila followers.