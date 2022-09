Grande Fratello Vip: ecco quando inizia, chi sono i concorrenti. Il cast completo

Non si fa altro che parlare, ormai, del Grande Fratello Vip. E più si avvicina la data d’inizio della settima stagione, più cresce la curiosità, soprattutto perché il cast ufficiale è ancora tutto avvolto nel mistero. Chi parteciperà e varcherà la soglia della porta rossa della casa più spiata di sempre? Chi si lascerà andare e si racconterà a cuore aperto sotto i riflettori?

Chi sono le opinioniste del GF VIP 7

E se da una parte ancora non si conoscono i nomi ufficiali dei partecipanti, dall’altra i telespettatori possono contare su una certezza: le opinioniste della settima edizione del GF VIP 7, che vede alla conduzione Alfonso Signorini, sono Orietta Berti (new entry) e Sonia Bruganelli. Non ci sarà, invece, Adriana Volpe, che l’anno scorso ha fatto discutere (e non poco) per il suo rapporto e per le sue discussioni con la ‘rivale’ Bruganelli.

Chi parteciperà?

Voci, indiscrezioni, ipotesi. E poche conferme sul cast del reality. Sicuramente, nella casa più spiata d’Italia entrerà Giovanni Ciacci, pronto a raccontarsi a cuore aperto. Poi, però, dovrebbero esserci anche:

Wilma Goich

Antonino Spinalbese

Carolina Marconi

Gegia

Pamela Prati

Elenoire Ferruzzi

Edoardo Donnamaria

Charlie Gnocchi

George Ciupilan

Patrizia Rossetti

Attilio Romita.

Sarà questo il cast completo o ci saranno colpi di scena? Non ci resta che aspettare l’ufficialità, soprattutto perché – salvo cambiamenti del palinsesto – il 19 settembre la casa più spiata di sempre riaprirà le sue porte. A migliaia e migliaia di telespettatori!