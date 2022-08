GF VIP 7, Antonino Spinalbese è di nuovo single? La storia con Giulia Tordini

GF VIP 7. Come largamente anticipato, Antonino Spinalbese entrerà da single nella casa del Grande Fratello Vip 7: di fatto, è finita la storia d’amore con Giulia Tordini.

Spinalbese: single per il Grande Fratello

La notizie è stata lanciata, sotto forma di rumors, da Pipol Gossip, ma subito, poi, il fatto è stata confermato anche da altre fonti che hanno dato concretezza all’ipotesi, già largamente fondata.

Dunque, la storia è finita con Giulia Tordini, la bella creative director, che poco più di un mese fa aveva avuto uno scontro social proprio con la sua ex più famosa (e ingombrante): Belen Rodriguez. Tra un attrito e l’altro, e qualche incomprensione, ecco che anche questa love story può mettere la parola fine al suo tragitto.

Il motivo e i rumors

Una domanda, soprattutto, ronza per la testa dei followers più accaniti del personaggio: cos’ha spinto però l’hair stylist a lasciare così, di punto in bianco, la sua nuova fiamma? Sembrerebbe che il colpevole, in parte, sia proprio…il Grande Fratello Vip.

Di base, le storie estive raramente sono destinate a durare, come dei lampi fugaci nel cielo, passano velocemente. Il tempo, appunto, dell’estate. E infatti, quella tra Antonino Spinalbese e Giulia Tordini non ha fatto eccezione. Tuttavia, ci sarebbe un motivo più forte per cui l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, dopo aver condiviso con lei soggiorni a Ibiza e permanenze in città, avrebbe lasciato la sua ultima fiamma.

Il successo nella casa del GF

Il 27enne, non casualmente, a settembre entrerà nella Casa più spiata d’Italia, pertanto non è escluso che abbia mollato appositamente Giulia Tordini per fare il suo ingresso da single e, chissà, intrecciare qualche relazione con le altre inquiline. La cosa, certamente, piacerà molto agli spettatori del GFVip.

L’ipotesi è forte, e non sarebbe da escludere a priori, dal momento che Antonino Spinalbese sembra più che determinato a sfondare nel reality e quindi innalzare il suo successo.