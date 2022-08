Rita Dalla Chiesa dice no al Grande Fratello Vip, ma si candida con Forza Italia

Rita Dalla Chiesa non farà parte del Grande Fratello Vip ma scenderà comunque in campo diventando uno dei volti noti del partito di Berlusconi. La donna si è infatti candidata con Forza Italia. Nonostante lo storico volto di Forum abbia dichiarato spesso di voler entrare nella casa più spiata d’Italia, alla fine ha deciso di assecondare una delle sue grandi passioni e cioè la politica.

Rita Dalla Chiesa scende in politica con Forza Italia

La conferma dei rumors arriva da AdnKronos, dove per l’appunto si rende noto che la donna abbia messo da parte l’idea di partecipare alla trasmissione di Signorini per scendere invece in politica:

‘Tra i volti nuovi nelle liste di Forza Italia c’è Rita Dalla Chiesa, primogenita del Generale Carlo Alberto, ucciso dalla mafia nel 1982. Nulla è stato ancora ufficializzato, ma i boatos danno Dalla Chiesa in un seggio blindato come capolista al proporzionale della Camera in Puglia, nel collegio Molfetta-Bari. Dietro di lei Michele Broccardi, Maria Tiziana Rutigliani e Domenico Damascelli. Dalla Chiesa concorrerebbe anche nell’uninominale Camera di Molfetta’.

I ringraziamenti su Twitter

La notizia che Rita Dalla Chiesa sarà uno dei volti noti di Forza Italia ha subito fatto il giro del web e le congratulazioni verso la donna non si sono fatte attendere. Insomma, una nuova avventura si apre per lei che sarà certamente pronta a dare tutta sé stessa.