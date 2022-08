Perché Patrizia Groppelli non partecipa al GF VIP 7? La spiegazione

La partecipazione di Patrizia Groppelli, nota opinionista televisiva nonché imprenditrice, al Grande Fratello vip era data per certa. Eppure qualcosa non è andata per il verso giusto perché è di queste ore la notizia che non ci sarà.

Si tratta di una news che è stata diffusa tramite la pagina Instagram del GFvip: “Mi è stato riferito che non farà più il Grande Fratello Vip. Non chiedetemi ulteriori dettagli perchè so davvero solo questo, non so più che pensare quest’anno”.

Era stato Dagospia a dare per sicura la partecipazione di Patrizia Groppelli al programma condotto da Alfonso Signorini.

Perchè l’opinionista non parteciperà al Grande Fratello Vip

All’improvviso qualcosa è cambiato e la nota opinionista non ci sarà. Il motivo è stato comunicato sulla pagina Instagram adoroivipponi: “Per cause di forza maggiore la piccante opinionista ha dovuto rinunciare a prender parte al reality di Canale 5″.

Ma Signorini di recente ha pubblicato indiscrezioni sulla partecipazione di su una donna che ama i pelati e a quanto pare si riferiva proprio alla compagna del giornalista e opinionista Alessandro Sallusti. Sul web le reazioni sono state immediate e diversi i commenti: “Speriamo che non ci ripensa, visto che sono cinquanta volte che cambia idea”, “Peccato era l’unica che mi piaceva”, “Peccato avrebbe creato molte dinamiche secondo me”, “Meno male di un antipatia unica”.

Intanto è stato pubblicato anche un altro indizio sul profilo ufficiale del reality show sembra riferirsi a George Ciupilan, poichè ci sono tre dettagli che portano a pensare al suo nome.

Nel video viene immortalato un uomo con la stessa camicia nera e le scarpe che ha in delle foto pubblicate su Instagram. Inoltre il vip misterioso indossa anche la stessa cintura presente in un Tik Tok del giovane influencer.

Chi sono i probabili concorrenti della prossima edizione

Tante indiscrezioni anche sugli altri probabili concorrenti: Edoardo Donnamaria, Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi e Carolina Marconi.

L’attesa cantante Wilma Goich invece ha dichiarato in un’intervista concessa al settimanale Nuovo che vuole entrare nella casa di Cinecittà in cerca di pace.

Il primo concorrente ufficiale della settima edizione invece è Giovanni Ciacci, la cui presenza è stata svelata già da diverse settimane.