GF Vip 7, Giovanni Ciacci nel cast: ecco i 25 concorrenti della prossima edizione

Salvo cambiamenti del palinsesto, la prossima edizione del GF VIP prenderà il via a metà settembre. E ora, nonostante manchino diverse settimane, è partito il toto nome dei concorrenti: chi parteciperà alla settima edizione, che vedrà alla conduzione sempre Alfonso Signorini? Chi varcherà la soglia della porta rossa?

Giovanni Ciacci parteciperà al GF VIP?

Secondo le ultime indiscrezioni Giovanni Ciacci parteciperà al Grande Fratello Vip. Stando a Trash Italiano, lo stylist sarebbe in trattativa, lui che per diverso tempo è stato il volto del programma di Rai 2 del pomeriggio ‘Detto Fatto’. Sarà davvero così? Lo vedremo a Cinecittà?

Il cast concorrenti della prossima edizione

Ma Giovanni Ciacci, ovviamente, non sarà certo l’unico concorrente. E negli ultimi giorni stanno circolando diverse voci: prima la conferma della giovane rapper Chadia Rodriguez, poi le anticipazioni rilasciate da Alfonso Signorini e quell’indizio che rimanderebbe a Pamela Prati. Tra i possibili partecipanti, ma ancora nulla è detto, troviamo:

Alvaro Vitali

Antonella Ferrari

Antonella Fiordalisi

Antonino Spinalbese

Antonio Razzi

Asia Gianese

Carolina Marconi

Chadia Rodriguez

Charlie Gnocchi

Evelina Sgarbi

Federico Fashion Style

Fiordaliso

Gegia

Gigliola Cinquetti

Giovanni Ciacci

Giulio Raselli

Guendalina Canessa

Leonardo Tumiotto

Manuela Arcuri

Max Felicitas

Patrizia Groppelli

Rita Dalla Chiesa

Vera Gemma e il fidanzato Jeda

Insomma, non c’è ancora nessuna conferma. Quindi, non ci resta che aspettare e cerchiare in rosso sul calendario: quella del 19 settembre, quando il programma prenderà il via su Canale 5!