Sonia Bruganelli: ‘Io e Paolo Bonolis dormiamo in case separate’

Presto la rivedremo nello studio del Grande Fratello Vip come opinionista, questa volta al fianco della new entry Orietta Berti, ma Sonia Bruganelli ha deciso di raccontarsi a cuore aperto. E sulle pagine de Il Corriere della Sera ha svelato il segreto del suo rapporto con Paolo Bonolis. Poi ha parlato dell’amore per i suoi figli, del suo passato e della sua vita di oggi, tra successi e famiglia.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: qual è il loro ‘segreto’

E mentre molte coppie decidono di separarsi e di percorrere strade diverse, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, insieme da anni, sembrano essere sempre più affiati e complici. Il loro segreto? Vivere in case separate.

“Dormire in camere separate è un segno di civiltà. Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo. Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo”. Questo – ha spiegato la Bruganelli – è il ‘segreto per restare insieme tutta la vita’.

Il figlio Davide e la vita da calciatore

La futura opinionista del GF VIP, poi, ha parlato del figlio Davide, che ora sta giocando con la Triestina in Serie C. “Quando è partito per il ritiro, il 2 agosto, ho pianto. A me dà molto fastidio quando gli danno del raccomando. Se il figlio di un personaggio pubblico lavora, è grazie al padre. Se non lavora, è un mantenuto”.

Lei, che non si è mai nascosta ed è spesso finita al centro di polemiche, oggi è una donna affermata, proprietaria di una società. E presto la rivedremo sulla poltrona rossa come opinionista del reality, tra frecciatine e commenti pungenti che sicuramente non mancheranno!