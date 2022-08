Sonia Bruganelli furiosa sui social: ‘Mi hanno bloccato la carta, ho 6 conti correnti’

Sonia Bruganelli è stata vittima di una disavventura: dopo aver comprato tre vestiti le hanno bloccato la carta di credito.

Il racconto della Bruganelli su Twitter

La Bruganelli ha raccontato l’accaduto su Twitter. Ha spiegato che dopo l’acquisto ha cercato di pagare con la carta ma le riferiscono che la carta di credito è bloccata.

A quel punto la moglie di Paolo Bonolis si informa su come sbloccarla tramite il servizio clienti. Una volta acquisito il numero per lo sblocco chiama e le vengono formulati una serie di quesiti: “Quando ha usato l’ultima volta la carta? La data di nascita? Il numero della carta? La data di scadenza? Le ultime tre cifre della carta?”

La Bruganelli risponde puntuale a tutte le domande eccetto l’ultima: “Qual è il numero del suo conto corrente?”. Riferisce all’operatore call center che non ricorda e lui le chiede come mai. A quel punto la moglie di Bonolis evidenzia: “Ne ho 6, per cui non mi ricordo i numeri di tutti i conti correnti”. Ma lui imperterrito le dice che se non gli dico il numero di conto non può sbloccare la carta.

Le reazioni dei follower

E’ stata la stessa Bruganelli a raccontare la storia di cui è stata protagonista sui social. Ma il racconto ha provocato polemiche da parte dei suoi follower.

Qualcuno la ha definitiva: “Presuntuosa”, altri ironicamente le suggeriscono: “Usa le carte degli altri 5 conti no?” e ad altri resta il dubbio: “Sarà riuscita Sonia Bruganelli a completare la sua sessione di shopping?”