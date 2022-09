Grande Fratello Vip 2022, ecco chi partecipa: il cast ufficiale, i nomi dei concorrenti

Meno di una settimana al debutto del Grande Fratello Vip, il reality che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, che lunedì 19 settembre aprirà le porte della casa più spiata d’Italia a tutti gli italiani. Ma chi parteciperà? E qual è il cast ufficiale? Chi entrerà, varcherà la soglia e si racconterà a cuore aperto?

Il cast del GF VIP 7 verrà svelato il 19 settembre?

Alfonso Signorini, sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato qualche anticipazione. Ma sul cast, almeno per il momento, a eccezione di qualche concorrente, non c’è nessuna ufficialità. Il motivo? Il pubblico verrà a conoscenza dei partecipanti direttamente lunedì, in diretta.

“I 24 concorrenti saranno svelati nelle prime due puntate. Era un vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l’azienda. Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo. Però do spesso indizi sui social” – ha detto Signorini.

Al momento sappiamo che i tre concorrenti ufficiali sono: Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati.

“Sarà un’edizione particolare – ha spiegato il padrone di casa – Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono dai mondi più disparati, gente poco nota che ha una storia e un background importante che calza a pennello con il GF VIP”.

Chi potrebbe partecipare

Stando agli indizi e alle indiscrezioni che circolano sui social, ecco la lista completa del cast (non è nulla di ufficiale):

Antonella Fiordelisi

Carolina Marconi

Chadia Rodriguez

Cristina Quaranta

Elenoire Ferruzzi

Gegia

Ginevra Lamborghini

Nikita Pelizon

Pamela Prati

Patrizia Rossetti

Sara Manfuso

Sofia Giale De Dona

Wilma Goich

E per gli uomini: