Grande Fratello Vip, chi è stato nominato ieri sera: chi è al televoto dopo la puntata di giovedì 6 ottobre 2022

Poche settimane dal debutto, ma la casa del Grande Fratello Vip sta già regalando molte sorprese. Tra squalifiche, concorrenti che decidono di abbandonare il gioco (chi per un motivo e chi per un altro), televoti flash e prime discussioni accese, gli equilibri stanno già vacillando. E le strategie sono solo all’inizio. Ma cosa è successo nella puntata di ieri? Chi dei ‘vipponi’ è stato nominato e, quindi, rischia di essere eliminato lunedì?

Chi sono i concorrenti al televoto al GF VIP

Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, accusata di aver detto delle frasi infelici e imperdonabili nei confronti di Marco Bellavia, e il televoto flash che ha deciso l’eliminazione di Giovanni Ciacci, ora chi dei vipponi rischia di andare a casa?

Questi i concorrenti finiti al televoto: Gegia, Giaele, Alberto, Antonella, Wilma, Pamela, Edoardo e Attilio. Chi si salverà quindi tra questi ‘vipponi’? Il televoto è aperto e la parola come sempre spetta ai telespettatori.

Ricordiamo che il gioco ha preso il via da poco e che, salvo cambiamenti, durerà fino a dicembre. Quindi, siamo agli inizi, ma le discussioni ci sono. E, sicuramente, continueranno a esserci.

Cosa ha detto Bellavia ieri sera

Atteso l’arrivo di Marco Bellavia, che sabato pomeriggio ha abbandonato il gioco in lacrime. Lui, che aveva chiesto l’aiuto di tutti per superare e affrontare i suoi ‘mostri’, è finito per essere isolato dagli ‘amici’. Che a quella richiesta hanno risposto con indifferenza, egoismo, insensibilità e poca empatia.