Grande Fratello Vip, anticipazioni 6 ottobre 2022: l’abbandono di Sara Manfuso, ospiti, nomination e Marco Bellavia

Dopo una puntata, quella di lunedì, interamente incentrata sul ‘caso’ Bellavia, l’ex conduttore di Bim Bum Bam che non ha nascosto di avere problemi di salute mentale e che è stato ‘bersagliato’ dagli altri vipponi, accusati di aver fatto bullismo, questa sera su Canale 5 torna una nuova puntata del GF VIP. E la casa più spiata di sempre è pronta ad aprire, ancora una volta, le sue porte a nuove storie, nuovi amori, nuove polemiche. Ma cosa succederà nel corso della diretta?

Perché Sara Manfuso ha abbandonato il GF VIP

Questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare della decisione di Sara Manfuso, che ha abbandonato la casa ieri sera. Prima il guasto tecnico e la diretta interrotta per ore su Mediaset Extra, poi il ritiro della giornalista e opinionista, che pare abbia deciso di prendere le distanze dal caso ‘Bellavia’ e di aver pensato bene di varcare la soglia della porta rossa e tornare a casa sua. Ci sarà uno scontro con l’opinionista Sonia Bruganelli?

Marco Bellavia torna nella casa?

Un’altra domanda che si pongono tutti è: Marco Bellavia, dopo l’uscita di sabato, tornerà nella casa per un confronto con i suoi ‘colleghi’? L’ex conduttore di Bim Bum Bam è ritornato sui social, ha pubblicato le storie con il figlio Filippo e secondo i telespettatori ora sarebbe pronto a rientrare nella casa più spiata d’Italia per affrontare gli altri concorrenti. Che dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci sembrano aver capito i loro errori e per farsi perdonare gli hanno dedicato una crostata.

Antonella ed Edoardo: sta nascendo l’amore?

Ma non solo polemiche. È probabile che questa sera si torni a parlare anche di Antonella, influencer e sportiva, ed Edoardo, volto di Forum e conduttore radiofonico: tra i due la complicità non manca, tra baci e abbracci. Nascerà l’amore?

Chi è al televoto stasera e chi viene eliminato

Dopo l’eliminazione ‘flash’ di Giovanni Ciacci e la squalifica di Ginevra, i ‘vipponi’ sono stati risparmiati e lunedì non hanno nominato nessuno. Nessuno, quindi, è al televoto, ma il GF VIP non smette mai di sorprendere: ci saranno altri eliminati questa sera? Lo scopriremo solo sintonizzandoci su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa, subito dopo Striscia la Notizia.