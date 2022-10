GF VIP, Sara Manfuso ha abbandonato la casa: ecco perché

Il Grande Fratello Vip continua a regalare colpi di scena, tra alti e bassi. E dopo l’eliminazione di Ciacci e la squalifica di Ginevra Lamborghini un altro concorrente abbandona la casa. Stavolta è Sara Manfuso a lasciare il gioco.

Problemi tecnici al GF VIP

Da ore qualcosa non andava al GF VIP, da questa mattina infatti la diretta su Mediaset Extra sta creando problemi ai telespettatori. Al posto delle immagini della casa è apparsa la scritta: “Ci scusiamo per l’interruzione del programma”.

Si vociferava della possibilità per la Manfuso di abbandonare la casa, e ora questa possibilità si è avverata. Il motivo sembra da ricondurre al caso Marco Bellavia.

Sara Manfuso abbandona la casa del GF VIP

La concorrente avrebbe dichiarato agli organizzatori che non si sentirebbe di proseguire. Questo potrebbe essere anche il motivo della sospensione della diretta nazionale.

Sembrerebbe che la decisione della Manfuso dipenda dal fatto che si senta “colpevole” di non aver sostenuto Bellavia. Inizialmente infatti, la Manfuso avrebbe dimostrato vicinanza a Bellavia, ma l’appoggio iniziale è andato poi svanendo.

Che sia stata una scelta di Signorini quella di far abbandonare la casa alla concorrente? Oppure una scelta dettata dai sensi di colpa della stessa Manfuso? Per ora non sono arrivate dichiarazioni ufficiali dal GF VIP.