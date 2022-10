GF VIP, salta la diretta: ‘Ci sono problemi tecnici’, cosa sta succedendo

Dopo il caso di Marco Bellavia, sembra non esserci tregua nella casa del Grande Fratello Vip. Poche settimane dal debutto e già molti problemi, tra equilibri precari, discussioni e polemiche accese tra i concorrenti. A tutto questo, poi, si devono aggiungere i guasti tecnici perché da questa mattina la diretta su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre, sta creando un po’ di disagi ai telespettatori. E al posto delle immagini, direttamente dalla casa, il pubblico ha dovuto fare i conti con il cartello “Ci scusiamo per l’interruzione del programma”.

Sara Manfuso vuole abbandonare il GF VIP?

Da una parte il problema tecnico, dall’altra la reazione immediata dei telespettatori che seguono con passione il programma. E su Twitter, lì dove in molti si riversano, non si è fatta certo attendere la polemica. E molti tweet sono tutti su Sara Manfuso, la concorrente del reality che già lunedì ha manifestato la volontà di voler andare via. Sarà per questo che la diretta sta saltando? O c’è un guasto tecnico?

Perché sta saltando la diretta

Da diversi minuti la diretta del GF VIP non è più disponibile: prima il logo del reality, poi l’interruzione per quel guasto tecnico. Al momento, non si conosce il motivo del disservizio, ma la produzione ha deciso di mandare in onda dei frame registrati. Scatenando l’ira dei telespettatori. “Perché non si vede nulla? Adesso ho acceso” – scrive un utente, seguito da migliaia e migliaia di commenti dello stesso tono.