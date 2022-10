Marco Bellavia torna al GF VIP: stasera le sue dichiarazioni, cosa vedremo giovedì 6 ottobre

Dopo la decisione di abbandonare il gioco Marco Bellavia, ex conduttore di Bim Bum Bam, questa sera potrebbe ritornare nella casa del GF VIP. O meglio, l’ipotesi sembra ormai essere una certezza: a svelarlo poco fa, durante la trasmissione Mattino Cinque, Federica Panicucci che è stata chiara: ‘Bellavia ritornerà da Alfonso Signorini e rilascerà le sue dichiarazioni’. Proprio a dimostrazione che nella casa più spiata d’Italia i colpi di scena non finiscono mai.

Cosa dirà Marco Bellavia stasera al GF VIP

Questa sera, salvo cambiamenti improvvisi, Marco Bellavia dovrebbe tornare nella casa più spiata d’Italia. Non è chiaro se ci sarà un confronto con i concorrenti, quelli che con indifferenza non hanno capito il suo malessere, o se il conduttore sarà solo in studio per parlare con Alfonso Signorini e le opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Quello che è certo è che Marco Bellavia sabato pomeriggio, dopo aver trascorso una notte difficile tra ripensamenti e pianti, ha lasciato il gioco. E i concorrenti lunedì sono stati bacchettati dal padrone di casa. C’è chi, infatti, ha usato l’arma dell’indifferenza, chi ha fatto del bullismo nei confronti di Bellavia e dalla sua parte si sono schierati molti volti noti del mondo dello spettacolo (e non solo). Ginevra Lamborghini è stata squalificata, Ciacci eliminato dal pubblico, ma i ‘vipponi’ avranno capito il loro errore? E cosa dirà Bellavia?