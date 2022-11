Marco Bellavia: chi è, età, carriera, GF Vip, moglie, figli, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento con Verissimo! Anche questo sabato, a partire dalle 16 su Canale 5, Silvia Toffanin è pronta ad allietare il pomeriggio dei suoi affezionati telespettatori. Numerosi, come sempre, gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro pronto a raccontarsi a cuore aperto anche Marco Bellavia, l’ex conduttore di Bim Bum Bam al centro nelle scorse settimane di un acceso dibattito.

Dagli esordi al debutto di Marco Bellavia

Attore, conduttore televisivo e autore, Marco Bellavia è un volto storico di Mediaset. Inizia la sua carriera negli anni ’80 quando la Mediaset era ancora Fininvest. Numerosi i ruoli che lo vedono protagonista: da Love Me Licia fino ad arrivare alla conduzione, dal 1990 al 2001 di Bim bum bam.

Carriera

Inizia la sua carriera a metà degli anni ’80 prendendo parte alla serie tv “Love Me Licia” nel ruolo di Steve. Ha partecipato a quasi tutte le serie televisive di Licia eccetto una, “Teneramente Licia”. Sarà sempre il personaggio di Steve a portarlo a successo nella saga “Arriva Cristina2 e a seguire nella conduzione di programmi per ragazzi: Bim bum bam e Ciao ciao. Ha anche realizzato una sit-com. La pattuglia nella neve, in cui si cimenta nel doppio ruolo di attore e autore. E nel 2000 conduce Robot Wars. Ha lavorato a Forum per due anni e a Stranamore. Ha anche scritto e condotto un programma itinerante per Raisat Gambero rosso, Snow food. Ha collaborato con Telenova e con Canale Italia.

L’esperienza al Grande Fratello Vip

Nel 2022 Marco Bellavia ha preso parte alla settima edizione del Grande Fratello. Tuttavia, a seguito di un malessere psicologico, l’uomo ha deciso di abbandonare precocemente la casa. Schernito dagli altri coinquilini, Marco — che non ha mai nascosto di soffrire di disturbi psicologici — non ha retto il peso della situazione preferendo fare un passo indietro. Quello che è andato in onda nelle scorse settimane ha certamente rappresentato una delle pagine peggiori della storia del Grande Fratello che è costata la squalifica diretta per Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci a televoto flash. Il ‘caso’ Bellavia, così si è arrivati a definirlo, ha destato non poco clamore mediatico, a tal punto che il popolo delle rete ma non solo, non ha esitato nel prendere una posizione netta e schierarsi a favore di Bellavia.

Chi è la fidanzata, vita privata

Marco Bellavia è nato a Milano il 9 dicembre del 1964 sotto il segno del Sagittario. Consegue la maturità scientifico e si iscrive alla facoltà di Scienze naturali indirizzo Scienze geologiche, ma interrompe il suo corso di studi prima di ottenere la laurea. Ha avuto una storia d’amore con Paola Barale dal 1992 al 1995, poi nel 2007 da una relazione con una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo, Elena, ha avuto suo figlio Filippo.

