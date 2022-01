Luca di Uomini e Donne, ecco chi è il corteggiatore di Roberta: età, lavoro, cognome, carriera, Instagram

Torna finalmente Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi più amato e seguito di sempre su Canale 5. Tra le nuove troniste c’è Roberta Ilaria Giusti, una giovane ragazza di 21 anni di Roma pronta a mettersi in gioco e a trovare in televisione l’amore. Per lei, in studio è arrivato Luca un bellissimo ragazzo dagli occhi verdi. Scopriamo qualcosa in più su di lui!

Uomini e Donne: chi è Luca, il corteggiatore di Roberta

Luca è entrato nello studio facendo breccia nel cuore del pubblico e soprattutto di Roberta: la tronista che vuole conquistare. Del bel ragazzo con gli occhi verdi sappiamo che è romano, nato a Roma e cresciuto nella Capitale. Ha due passioni grandissime che coltiva quotidianamente e che ha reso il suo lavoro. Luca infatti è un pugile da sempre ed è appassionato della cucina: lavora infatti come chef!