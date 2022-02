Soraia, chi è la nuova corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Al centro dello studio Luca Salatino, il nuovo tronista, che ora sta continuando a conoscere le sue corteggiatrici. Tra di loro c’è Soraia e lo chef pugile romano sembra essere rimasto incantato dalla sua bellezza e semplicità.

Soraia, chi è la corteggiatrice di Luca a Uomini e Donne: età, lavoro

Soraia ha quasi 28 anni e nella vita è un’impiegata. E’ una bellissima ragazza, mora e alta. Sembra timida, almeno da come la descrive Luca, e tra i due c’è una bella sintonia e complicità. Il tronista non ha nascosto di provare una bella attrazione fisica nei suoi confronti. Soraia ha raccontato di allenarsi, di andare spesso in palestra e di amare il mondo del ‘fitness’. Sarà lei la ragazza giusta per Luca?