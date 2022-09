Luca Salatino al GF VIP: chi è, età, lavoro, ristorante, Uomini e Donne, Soraia, Instagram

Dopo la pausa estiva, sta per riaprirsi la porta della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di quella del Grande Fratello Vip, che è pronta ad accogliere tantissimi ‘vipponi’, che si racconteranno a cuore aperto. Tra di loro anche lo chef ed ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino, che nel programma di Maria De Filippi, sotto i riflettori ha trovato l’amore e ora è felice al fianco di Soraia.

Il percorso a Uomini e Donne di Luca Salatino

Luca è entrato nello studio di Uomini e Donne, inizialmente come corteggiatore: ha partecipato, infatti, al programma di Maria De Filippi per conoscere meglio Roberta, la tronista che poi a lui ha preferito Samuele. Luca Salatino è un bel ragazzo con gli occhi verdi, sappiamo che è romano, nato a Roma e cresciuto nella Capitale. Ha due passioni grandissime che coltiva quotidianamente e che ha reso il suo lavoro. Luca infatti è un pugile da sempre ed è appassionato della cucina: lavora infatti come chef!

Dopo il ‘no’ di Roberta, Luca, che vive a Centocelle con la mamma, è stato scelto come tronista. E lì, a Uomini e Donne, ha incontrato l’amore.

L’amore per Soraia

Luca a Uomini e Donne ha deciso di conoscere e approfondire il rapporto con due ragazze: Lilli, con un passato difficile alle spalle, e Soraia, che lo ha sempre attratto, soprattutto all’inizio, fisicamente. Tra battibecchi, incomprensioni, pianti e tanti baci, lo chef e pugile romano ha scelto. E ora è felice al fianco di Soraia, che vive a Como. E che ha trascorso con lui l’estate.

Dove lavora, in quale ristorante

Luca lavora a Roma, in un ristorante di Trastevere e condivide la sua passione sui social, dove ha iniziato a pubblicare le sue ricette. Immancabile la sua ‘carbonara’.

Instagram: Luca Salatino punta sui social

Luca Salatino ha un profilo Instagram e con l’account @luca__salatino vanta 169 mila followers.