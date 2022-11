Ballando con le Stelle, è amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia: scatta il bacio su Instagram

Vola il “primo bacio social tra Ema Stokholma e Angelo Madonia, lei concorrente a Ballando con le Stelle e lui suo insegnate e compagno di ballo. Da ora, inoltre, anche nuovo fidanzato della famosa speaker e modella francese.

L’amore sbocciato nella coppia di Ballando con le Stelle

Alla fine è scattato il bacio tra Ema Stokholma e Angelo Madonia. Da settimane il pubblica fantastica sui due concorrenti di Ballando come stelle come coppia nella vita oltre che in pista e così, al termine della loro performance del sabato sera, Ema e il suo ballerino hanno deciso di stare al gioco scambiandosi un quasi bacio sulle labbra. “I love you”, scrive Angelo Madonia a corredo dello scatto postato sul suo profilo Instagram.

Tra insegnante e allieva l’alchimia è sempre stata vincente e in fondo non hanno mai negato di provare un interesse al di là del ballo. Certo, per poter parlare di coppia è ancora molto presto, ma sui social sono moltissimi i vip del programma e non che ironizzano sul loro bacio. “L’hashtag è tutto”, commenta Ema Stokholma a proposito di quel “Ecco” di Madonia, come se il bacio fosse proprio ciò che il pubblico stava aspettando. Paola Barale commenta con un tripudio di stelle e cuori. “Finalmente”, aggiunge Carolyn Smith. “Vi sposate?”, aggiunge Claudia Gerini.

La coppia Ema Stokholma e Angelo Madonia

Entrati dichiarandosi entrambi single all’inizio del programma, i due hanno ammesso sin da subito la voglia di vivere il loro rapporto senza tabù o costrizioni. È solo nel corso dell’ultima puntata di Ballando però che la coppia si è sbilanciata sui propri sentimenti. “Mi imbarazzo perché c’è dell’amore. Da parte mia c’è”, ha confessato l’artista in un video mandato in onda durante la diretta. “A 38 anni la parola fidanzato non me la concedo”, ha frenato il ballerino che ancora non si sente di voler cedere alle etichette. In studio, Madonia è stato inevitabilmente stuzzicato dai giudici. “Io sono siciliano. Lei spesso mi chiede come tradurre una parola in siciliano e le rispondo che in Sicilia le cose non si dicono, si fanno”.