Tove Villfor, chi è il fidanzato della ballerina: complicità con Alessandro Egger

È forse la coppia più energica di questa edizione di Ballando con le Stelle. E stiamo parlando di Alessandro Egger, il ‘bambino’ delle barrette kinder oggi uomo e modello affermato, e della sua ballerina professionista Tove Villfor. I due, tra un passo di tango e una baciata, sono sempre più affiatati e complici. E questo si vede anche quando scendono in pista, lì dove vengono sempre apprezzati anche dalla temuta giuria. Eppure, nel cuore del modello c’è una donna: lei si chiama Madalina.

E, quindi, i fan dovranno fare a meno di sognare: Tove e Alessandro sono solo amici. Niente di più!

Tove Villfor di Ballando con le Stelle è fidanzata?

La complicità e l’intesa con Alessandro Egger è palese a tutti, ma tra Tove e il modello c’è solo una bella amicizia. Lui è fidanzato, al suo fianco c’è Madalina da 10 anni, nonostante Tove in una clip, durante una puntata di Ballando con le Stelle, si sia lasciata andare: “Fa spesso pazzie per me, mi ha conquistato con il suo romanticismo”. Ma solo sulla pista da ballo!

E se da una parte Alessandro è fidanzata, dall’altra Tove sembrerebbe essere single. Lei in passato ha avuto una relazione con Stefano Oradei, ex compagno di Vera Kinnunen, altra maestra del programma del sabato sera di Rai 1. Ora, però, non sembrerebbe avere un fidanzato. E sui social, dove è seguitissima, non fa trapelare nulla.

La coppia Tove-Egger conquista tutti

Niente amore tra Tove e Alessandro Egger, ma una grande complicità in pista. I due, infatti, ogni sabato conquistano il pubblico e la giuria. Con la loro energia, con la loro passione. Riusciranno a vincere questa edizione di Ballando con le Stelle? Chissà…tutte le carte in regola sembrerebbero esserci!