Alessandro Egger, chi è la fidanzata Madalina Doroftei: età, lavoro, foto e Instagram

Ci siamo, manca poco al classico appuntamento della domenica con Domenica In! Come sempre Mara Venier è pronta a regalare un momento di gioia e relax ai propri telespettatori! Numerosi gli ospiti presenti in studio, tra di loro anche il modello ed attore Alessandro Egger. Ma conosciamo meglio la sua dolce metà Madalina Doroftei!

Leggi anche: Domenica In, anticipazioni 16 ottobre 2022: chi sono gli ospiti

Madalina Doroftei: chi è la dolce metà di Alessandro Egger

Madalina Doroftei è nata in Romania ed è una celebre modella. Sono poche le informazioni disponibili rispetto alla sua infanzia e all’adolescenza, sta di fatto che il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto alla tenera età di 14 anni quando venne scoperta da una piccola agenzia della Romania grazie al concorso di bellezza del liceo al quale prese parte. Ma non solo moda. Madalina ha anche un diploma da ingegnere ed è azionista di una compagnia insieme al suo fidanzato.

Carriera

Nella sua carriera, la ragazza ha avuto modo di collaborare con brand importanti quali Nike, Nero Giardini e Levis. Inoltre, durante il soggiorno in Italia Madalina ha conosciuto lo stilista di Versace Marco Lorenzetto, la cui influenza è per lei molto importante. ‘Marco mi ha insegnato che si può lavorare nel mondo della moda raggiungendo altissimi livelli, essere bravi, professionali e rimanere sempre umili e gentili’, queste le parole della giovane rispetto alla preziosa conoscenza con Lorenzetti.

La storia con Alessandro Egger

Innamoratissimi l’uno dell’altra, Alessandro e Madalina stanno insieme da dieci anni. Nonostante si conoscano da diverso tempo, il romanticismo nella loro coppia è un must, come ha dichiarato anche la stessa Madalina: ‘Una volta ha fatto più di tremila chilometri per venirmi a trovare in un paese sconosciuto, tutto questo per vedermi solo poche ore.

Tuttavia, i ragazzi sono anche molto attenti nel separare la vita sentimentale da quella lavorativa: ‘Al lavoro non ci comportiamo da fidanzati, vige il principio della professionalità tant’è che molte persone non si accorgono neppure che siamo fidanzati’, spiega la modella.

Instagram

La ragazza è molto attiva sui social. Il suo account su Instagram (madalinadorofteiofficial) vanta la bellezza di 27.6mila follower!