Tove Villfor, chi è la ballerina di Ballando con le Stelle: età, peso e altezza, Instagram, di dov’è, chi è il fidanzato, Alessandro Egger

Si scende di nuovo in pista: tutto pronto per Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 che appassiona, ormai da anni, migliaia e migliaia di telespettatori. In gioco, in questa edizione, anche Alessandro Egger, che ha deciso di mettersi alla prova e potrà contare sul supporto e il talento della sua maestra, la bellissima Tove Villfor.

Dagli esordi al debutto di Tove Villfor a Ballando con le Stelle

Tove Villfor è una giovane ballerina professionista. È nata il 19 dicembre del 1996 a Stoccolma ed è nel cast di Ballando con le Stelle, anche quest’anno, ora in coppia con Alessandro Egger. Di lei abbiamo poche notizie, sappiamo che la madre lavora nel mondo del marketing, mentre il padre è un tecnico informatico e ha una sorella. La famiglia l’ha sempre supportata e spronata a seguire la sua passione. Ma non sono danza nella sua vita. Tove è anche una modella e da anni vive a Roma.

La partecipazione a Che Dio ci aiuti

Ballerina, modella e anche attrice. La bella e giovane Tove ha recitato in Che Dio ci aiuti, la serie tv di successo che vede come protagonista Elena Sofia Ricci.

Chi è il fidanzato, la vita privata

Molto riservata sulla sua vita privata. Non sappiamo se sia fidanzato o meno, ma pare che in passato abbia avuto una storia con il collega e ballerino Stefano Oradei, seppur non ci sia mai stata nessuna conferma in merito. Poi l’anno scorso sembrava si fosse avvicinata al suo ‘allievo’ Alvise Rigo.

Instagram: Tove Villfor punta sui social

Ha un profilo Instagram e con l’account @tove_villfor vanta oltre 19 mila followers.