Grande Fratello Vip, anticipazioni 12 dicembre 2022: ospiti, televoto, nuovi concorrenti, ultime news di stasera

Dopo la puntata speciale ed eccezionale di sabato 12 dicembre, il Grande Fratello Vip torna in onda. E lo fa di lunedì, come sempre, a poche ore dall’ultima diretta. Tra colpi di scena, che non mancano mai, emozioni, sorprese e tante, forse troppe, discussioni, l’avventura dei ‘vipponi’ della casa più spiata d’Italia sta continuando e sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra nuovi concorrenti, che varcheranno la soglia della porta rossa stasera, e racconti di vita. Ma cosa succederà nella puntata di oggi? Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, che potrà contare sull’aiuto e il supporto delle sue due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Chi viene eliminato stasera tra Charlie e Attilio al GF VIP?

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, sono finiti due ‘vipponi’, due protagonisti che vivono nella casa di Cinecittà dall’inizio di questa esperienza. Stiamo parlando di Charlie Gnocchi, che è stato battuto nella scorsa puntata da Daniele Dal Moro, e di Attilio Romita, giornalista e volto storico Rai che negli ultimi giorni sta facendo discutere (e non poco) per la sua vicinanza alla bella e simpatica Sarah Altobello. Chi di loro verrà eliminato? Questa sera, infatti, uno dei concorrenti dovrà abbandonare definitivamente il gioco e tornare in studio.

Cosa è successo ad Antonino Spinalbese

Ma non solo eliminazioni. I fan hanno solo una domanda: che fine ha fatto Antonino Spinalbese? L’ex di Belen, infatti, è stato costretto, a quanto pare, ad abbandonare la casa per un problema di salute e per fare delle visite specialistiche. Si tratta di un abbandono momentaneo, anche perché presto in gioco dovrebbe ritornare Ginevra Lamborghini, che ora è positiva al virus e che sta facendo la quarantena per poter riabbracciare i suoi amici. Di quel viaggio durato troppo poco.

Antonella contro tutti

Protagonista della puntata, poi, potrebbe essere ancora una volta Antonella, che continua a litigare e a discutere con tutti. Ci sarà una tregua? Chissà…Quello che è certo è che lei è una ‘vippona’ amatissima, forse di più fuori dalla casa del GF VIP.

Riccardo Fogli e Milena Miconi sono nuovi concorrenti

I colpi di scena non finiscono certo qui. Questa sera, infatti, ci sarà sì un eliminato, ma in casa entreranno anche due nuovi concorrenti. E cioè Milena Miconi, attrice ed ex modella italiana, e Riccardo Fogli, volto storico e bassista dei Pooh. Porteranno scompiglio nel gioco? E faranno vacillare, con la loro presenza, gli equilibri già precari dei coinquilini? Non ci resta che seguire la puntata di stasera e scoprirlo!

Il GF VIP torna in onda sabato 17 dicembre

Buone notizie, poi, per i telespettatori perché anche questa settimana il GF VIP terrà compagnia al pubblico per ben due volte a settimana: il lunedì e sabato 17 dicembre, quando andrà a sfidarsi con la prima finale di Ballando con le Stelle.