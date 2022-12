Il Grande Fratello Vip va in onda lunedì 12 dicembre 2022? Nuovi concorrenti e anticipazioni

Sembrava quasi impossibile, ma il Grande Fratello Vip è riuscito ad accontentare tutti. E ad andare in onda per ben due volte alla settimana: il lunedì, come sempre. Ma anche il sabato: un evento raro, unico ed eccezionale per un reality che è finito nel prime time di Canale 5, nel weekend. Tra amori che nascono, strategie, discussioni sempre più accese ed equilibri che vacillano, l’esperienza dei concorrenti sta appassionando davvero tutti. E il pubblico non smette di seguire le dirette e i daytime per non farsi trovare impreparato. Ma quando andrà in onda la prossima e imperdibile puntata? Alfonso Signorini ritornerà in onda lunedì 12 dicembre?

Il GF VIP torna in onda lunedì

Il Grande Fratello Vip non smette di sorprendere e regalare grandi emozioni, tra ospiti e sorprese. La prossima puntata, dopo quella eccezionale di sabato 10 dicembre, andrà in onda come sempre lunedì. E, quindi, il 12 dicembre, subito dopo l’appuntamento classico di Striscia la Notizia, a partire dalle 21.30 circa. Nella prossima puntata, però, ci sarà sicuramente un eliminato: chi sarà lo sfortunato? E chi è finito al televoto?

Chi sono i nuovi concorrenti

Ma non è certo questa l’unica novità. La casa del Grande Fratello Vip è pronta ad accogliere nuovi ‘vipponi’, che andranno ad ampliare il cast. E contribuiranno a far vacillare, ancora di più, gli equilibri già precari di chi vive lì, tra quelle quattro mura di Cinecittà, da mesi. La partecipazione di Fariba, mamma di Giulia Salemi, sembra essere saltata: la donna, che già abbiamo visto in diversi reality, ha un problema grave di salute. Ma non sembra, invece, saltata la partecipazione di Manuela Villa, figlia del grande Claudio, e di Milena Miconi, showgirl e attrice. Entreranno loro nella casa del GF VIP? Attesa, poi, anche per il ritorno, non poco discusso, di Ginevra Lamborghini, che era stata squalificata dopo il caso ‘Bellavia’. Come reagirà Antonino Spinalbese?