GF VIP, Ginevra Lamborghini torna nella casa: ecco quando

Novità in arrivo nella casa del Grande Fratello Vip, con il reality condotto da Alfonso Signorini che ormai ci ha abituati a sorprese e a colpi di scena (per non parlare delle polemiche!). L’ultima in ordine di tempo riguarda Ginevra Lamborghini che presto potrebbe fare rientro nella casa più spiata d’Italia. Ecco allora cosa sappiamo in merito.

Perché Ginevra Lamborghini tornerà al Gf Vip dopo la squalifica

In questo caso l’indiscrezione non è certo di poco conto considerando che la Lamborghini era stata squalificata dopo l’esplosione del caso Marco Bellavia. Sua era stata del resto la deprecabile espressione “merita di essere bullizzato”. Adesso però la produzione sarebbe pronta a fare dietro front. E la concorrente potrebbe davvero far rientro nel programma. “Alfonso pensavo che ci potrebbe essere la possibilità di rientrare” ha detto Ginevra Lamborghini durante l’ultima puntata. Il conduttore, prendendo la palla al balzo, ha replicato: “E allora visto che tutti vogliono vedere la reazione di Antonino fai a farti dieci giorni di quarantena”. Un chiaro ed inequivocabile segnale del clamoroso ritorno nel programma.

Ospite e non concorrente

Ad ogni modo, è opportuno precisare, Ginevra Lamborghini farà rientro nella casa più spiata d’Italia al momento come ospite e non come concorrente come spiegato dallo stesso Signorini. Tuttavia maggiori dettagli sul suo soggiorno bis al Gf Vip non sono stati ancora chiariti.

Social divisi

Ad ogni modo, in attesa di saperne di più, le logiche degli ascolti avrebbero dunque prevalso, a prescindere, su quelle etiche e morali (avevate dubbi?). Ciò non toglie però che la decisione, per il momento, ha diviso il pubblico. C’è chi non vede l’ora di avere sviluppi sul triangolo amoroso tra Antonino Spinalbese, lei e Oriana Marzoli specie dopo che l’hair stylist aveva ammesso di aver provato con Ginevra Lamborghini sentimenti che non aveva provato con nessuno. Dall’altra parte c’è invece chi non trova giusto farla rientrare dopo quanto accaduto con Marco Bellavia.