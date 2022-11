Elettra e Ginevra Lamborghini hanno fatto pace? Le ultime novità sulle sorelle

Che tra le sorelle Lamborghini non corra buon sangue è risaputo. Elettra e Ginevra non si parlano da tre anni. Nonostante i tentativi dell’ex gieffina anche quando si trovava all’interno della casa di Cinecittà di inviare messaggi alla sorella, probabilmente, per tentare un riavvicinamento i fan sanno che tra le due non c’è stato alcun chiarimento. Ma indiscrezioni parlano di una possibile riappacificazione.. Sarà vero?

Il tentativo di Ginevra di riavvicinare la sorella Elettra

Ancora una volta è stata Ginevra a parlare della sorella più piccola, lo avrebbe fatto con Alfonso Signorini, una volta uscita dalla casa del Gf vip. “No Alfo ancora non ci siamo sentite o viste. Però non è detto tutto, diciamo che c’è un punto di inizio. Ho una sensazione, un sentore che le cose andranno nel verso giusto presto. Piano, piano, però sono già felice così. Voglio anche dire che mia sorella non è felice della mia squalifica. Non è vero che ha fatto festa quando l’ha saputo. No, che non ha festeggiato e se lo dico è perché è vero, lo so. Una persona a me vicina, della famiglia mi ha spiegato che lei mi era vicina in quel momento. Sì, quando sono stata eliminata. Quindi penso positivo e credo che questo sia come uno spiraglio. Da qui si può lavorare per ricostruire un rapporto e poi vedremo cosa accadrà”.

L’ulteriore messaggio di pace dell’ex gieffina

Ad aggiornare i fan delle due sorelle è proprio il settimanale condotto da Signorini, Chi, che ha comunicato che Ginevra avrebbe mandato un messaggio di pace ad Elettra che al momento non avrebbe ancora risposto. Resta un grande dubbio: cosa è successo tra le due sorelle da provocare questo allontanamento? Al momento non è dato sapere. Ma quanto a una possibile riappacificazione sembra non sia ancora arrivato il momento e forse bisognerà aspettare ancora un po’ prima che questo accada.