Ginevra Lamborghini e “Twernobyl”: il paragone con Chernobyl che indigna i social, cosa ha detto su Instagram

Ginevra Lamborghini torna a far parlare di sé. Se nella casa del Grande Fratello vip il suo modo di fare l’è costata la squalifica, fuori dalla casa di Cinecittà sembra continuare a mietere dissensi a causa delle sue dichiarazioni sui social. Interventi che le sono costati anche insulti critiche pesanti che, secondo l’ex gieffina, in alcuni casi sarebbero state dirette anche nei confronti della sua famiglia.

La Lamborghini difende la sua famiglia dagli attacchi social

“Ragazzi sono costretta a parlare di ciò che sta succedendo ed è accaduto anche ieri sui social. Parlo soprattutto di Twitter per essere chiari. Sono state scritte molte offese dirette a mia madre, mia sorella e a me. Mia mamma è stata presa di mira perché ha detto che apprezzava Pamela Prati. lei ha semplicemente detto per chi avrebbe votato durante il televoto. Ricordiamoci che mia mamma è una telespettatrice come tante altre e ha solo scritto di salvare Pamela”. È parte dello sfogo della Lamborghini che prende le difese della sua famiglia dagli attacchi del popolo dei social.

Il paragone con Cernobyl

Ma l’ex gieffina sembra aver fatto uno scivolone nel voler difendere la mamma e la sorella. Una gaffe che davvero non è piaciuto agli utenti del web, Ginevra ha pubblicato una storia, cancellata poco dopo, nella quale usa la parola Twenobyl, riferendosi ovviamente alla centrale nucleare ucraina che fu protagonista del terribile incidente negli anni ’80. Una storia che comunque ha fatto il giro dei social e ha provocato reazioni di disdegno e insulti. “Twernobyl – ha poi voluto chiarire Ginevra – è rivolto agli hater tossici e ovviamente non al fandom. Lo davo per scontato ma evidentemente non mi sono spiegata bene“.