GF VIP, Ginevra Lamborghini parla del fidanzato Edoardo Casella: ‘Siamo in crisi’

Ginevra Lamborghini ha parlato del suo fidanzato Edoardo Casella e della crisi che sta attraversando la coppia. La sorella di Elettra ha fatto chiarezza sulla situazione ieri in una diretta Instagram, davanti ai suoi follower. Dopo la diretta è stata ospite nello studio del GF VIP di Alfonso Signorini. A quanto pare, i problemi tra i due fidanzati sarebbero iniziati quando la ex gieffina è stata squalificata ed è uscita dalla casa più spiata d’Italia. Ecco cosa è successo tra Ginevra Lamborghini e Edoardo Casella.

Ginevra Lamborghini in diretta Instagram: “Io e Edoardo siamo in crisi”

Durante la diretta Instagram avviata da Ginevra Lamborghini, le sono stati chiesti dai follower i dettagli sulla sua relazione con il fidanzato Edoardo Casella. Di recente infatti la ex gieffina aveva dichiarato di essere in crisi con il compagno. Adesso ha voluto fare chiarezza su quello che sta accadendo.

“C’è una crisi che è cominciata con la mia uscita dal GF – ha detto Ginevra Lamborghini nella diretta Instagram -, crisi di coppia, tante coppie affrontano crisi. Penso che avere una crisi non significa per forza chiudere, ma approfondire cosa non va. Io non voglio dare spiegazioni, è sicuramente una cosa che è emersa serenamente. Con lui ho un ottimo rapporto, il fatto che io fossi a casa sua prima dello studio è perché come vi ho detto le crisi vanno gestite in un certo modo. È un periodo di transizione. Stiamo decidendo le cose migliori per noi”.

“Il fatto che io fossi a casa sua – prosegue – prima della puntata è perché abbiamo un rapporto, abbiamo un modo di gestire la crisi che ci porta comunque ad essere…siamo adulti, non ragazzini. Non sono mai stata una persona che da un momento all’altro chiude tutto. Va gestita con delicatezza e tempo, volevo spiegarmi. Così sta andando, non ci sono segreti, stiamo attraversando un momento di crisi e avete capito cosa intendo. Sono anche affari miei, non devo dare spiegazioni a nessuno su quanto vedo la persona che sta avendo una relazione con me, anche se ora, ripeto, è un po’ così. Vediamo cosa succede. Non ho aspettative, è la cosa migliore”.

La coppia in crisi a causa di Antonino Spinalbese?

C’è chi sostiene che la crisi di coppia sia scaturita quando Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese si sono avvicinati nella casa del Grande Fratello Vip. Per il momento non ci sono certezze e nessuno ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle motivazioni della crisi; il fidanzato di Ginevra è rimasto totalmente in silenzio.