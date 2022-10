Antonino Spinalbese al GF VIP: ‘Ginevra Lamborghini non mi piaceva, non poteva nascere nulla’

I telespettatori del Grande Fratello Vip avevano creduto che tra Antonino Spinalbanese e Ginevra Lamborghini potesse nascere qualcosa. La simpatia tra i due era evidente e in molti avevano creduto nel coronamento di una storia d’amore.

Un’idea nata vedendo la complicità tra la Lamborghini e Spinalbanese, ma quest’ultimo, per quanto avesse una spiccata simpatia per Ginevra, non sembra avesse mire particolari. Ma andiamo a vedere di previso qual è la posizione del gieffino.

L’evidente complicità tra la Lamborghini e Spinalbanese

L’affinità tra Antonino e Ginevra è stata sotto gli occhi di tutti. Era evidente che ci fosse una simpatia particolare tra i due che ha fatto anche sperare che potesse nascere qualcosa. La Lamborghini aveva, in più occasioni, evidenziato che tra loro c’era solo una bella amicizia. Spinalbanese non si era mai espresso esplicitamente sul rapporto con Ginevra, solo di recente ha chiarito la sua posizione.

Non ha negato assolutamente il suo legame con Ginevra, Antonino anzi ha ancora una volta sottolineato l’importanza del rapporto nato con la ragazza. Ma niente di più di un’amicizia. Perché precisa ulteriormente Spinalbanese: “Se avessi avuto più tempo sarebbe nata solo un’amicizia più bella”.

Ma dalle parole del parrucchiere si evidenzia anche una certa amarezza visto che sottolinea: “Se sei fidanzata e ti avvicini così mi fai pensare. E qui mi fermo perché non voglio metterla in una posizione scomoda”, non ha però dubbi circa il fatto che “lei non mi piaceva”.