Antonino Spinalbese vuole lasciare il Grande Fratello Vip? Ecco perché

Anche la permanenza di Antonino Spinalbese nella casa sembra in forse dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini.

Già nei giorni scorsi Spinalbese aveva dichiarato di sentire molto la mancanza della Lamborghini, manifestando anche disappunto per la scelta di mandare via la sua amica.

Spinalbanese vuole lasciare il programma

Ieri si è lasciato andare a un momento di sconforto dopo la trasmissione, sottolineando di sentire troppo la mancanza di Ginevra squalificata per le parole che avrebbe detto su Marco Bellavia, tanto da pensare di lasciare il gioco e tornare a casa.

Nella notte appena trascorsa, dopo la puntata in diretta su Canale 5 del reality, Sinalbese si è confidato con Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis.

“Non so se ce la farò a resistere fino a lunedì” ha detto l’hairstylist che da quando è andata via la Lamborghini sentirebbe un vuoto, in quanto finché c’era lei riusciva ad aiutarlo a far passare le giornate serenamente. Ora, per lui, sarebbe tutto diverso.

Sinalbese dopo la puntata di ieri ha avuto belle parole nei confronti della mamma di Elenoire Ferruzzi, che ha fatto una sorpresa alla figlia. È rimasto tanto colpito dalla signora Giovanna da soffermarsi con la sua coinquilina trans Elenoire per cantarne le lodi, dipingendola come una donna in gamba e molto forte.