GF VIP, perché Ginevra Lamborghini è stata squalificata: Ciacci eliminato

Non sono certo mancati i colpi di scena nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Nessun tribunale, nessun processo, ma Alfonso Signorini è stato chiaro e non ha risparmiato nessun ‘concorrente’: prima tutti (o quasi) contro Marco Bellavia con dichiarazioni infelici e battute che hanno fatto indignare, poi i provvedimenti della produzione. Tra squalifiche e televoti flash. Ma cosa è successo? E perché l’unica ad essere stata mandata via è stata Ginevra Lamborghini?

La squalifica di Ginevra Lamborghini

Gran parte della puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata incentrata sul ‘caso Bellavia’, sull’ex conduttore di Bim Bum Bam che sabato mattina, dopo una nottata drammatica, ha deciso di abbandonare il reality in lacrime. Quello che più ha fatto male e ha spaventato è stata l’indifferenza degli altri concorrenti, le loro risposte, i loro silenzi, il loro egoismo. E il pubblico da casa se ne è accorto, non è stato indifferente e ha chiesto a gran voce provvedimenti. Che sono arrivati ieri.

Ginevra Lamborghini, una delle concorrenti più forti di questa edizione, è stata squalificata. Lei che si era lasciata andare a una frase infelice, che ruotava attorno al bullismo. In lacrime e tra gli abbracci dei suoi amici, ha dovuto varcare la soglia della porta rossa. E andare via.

Il televoto flash

Ma non è stato l’unico provvedimento. Dopo aver esaminato e preso in considerazione tutti i video, il padrone di casa ha aperto un televoto flash tra Giovanni Ciacci, Elenoire, Patrizia e Gegia, loro che più di altri avevano utilizzato l’arma dell’indifferenza nei confronti di Bellavia. Alla fine, il pubblico ha deciso di eliminare Giovanni Ciacci, che una volta arrivato in studio si è scusato. Ma le scuse, a volte, non bastano. E dagli errori si impara!