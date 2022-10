Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti al televoto dopo la puntata di lunedì 3 ottobre? Le nomination

Il GF VIP ha preso il via da poche settimane, ma nella casa più spiata d’Italia gli equilibri sono già precari. Un concorrente, Marco Bellavia, ha abbandonato il gioco e il pubblico da casa grida al ‘bullismo’, i ‘vipponi’ continuano a vivere spiati 24 ore su 24, tra dinamiche, strategie e prime complicità. Ma cosa è successo nel corso della puntata di lunedì? Chi dei concorrenti è finito al televoto e rischia l’eliminazione giovedì prossimo?

Le nomination di lunedì 3 ottobre al GF VIP

Il primo televoto del GF VIP è stato annullato dopo la decisione di Marco Bellavia di abbandonare il gioco. Quindi, i telespettatori non hanno più avuto l’opportunità di votare e decidere chi mandare a casa tra Bellavia, Giovanni Ciacci e Sofia Giaele De Donà. Ma nel corso della puntata di lunedì 3 ottobre i concorrenti sono ritornati all’attacco con le nomination. Chi è finito al televoto e rischia di essere eliminato?

Squalificata Ginevra Lamborghini

Intanto la prima notizia è stata quella della squalifica di Ginevra Lamborghini a seguito delle gravi dichiarazioni fatte nei confronti di Maro Bellavia. Troppi gravi le sue esternazioni per poter continuare a rimanere nella casa per questo la produzione ha deciso per la sua uscita dal gioco.

Chi è stato eliminato ieri al Gf Vip

Per quanto riguarda invece le nomination alla fine ad uscire dal gioco è stato Giovanni Ciacci.

Quando va in onda la prossima puntata

La prossima puntata del GF VIP, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda giovedì 6 ottobre, in prima serata su Canale 5. Ricordiamo, però, che il pubblico può seguire i vari daytime su Canale 5 e Italia 1, mentre la diretta è su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre.