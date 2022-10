GF VIP 7, Marco Bellavia lascia il reality. Ci saranno provvedimenti per i concorrenti? Le ultime news

Sembrava essere questione di ore. Prima le nomination, poi la richiesta disperata di aiuto. E le continue frasi inaccettabili dei ‘vipponi’ nei confronti di Marco Bellavia, l’ex conduttore di Bim Bum Bam che sabato pomeriggio ha deciso di lasciare il gioco. Ed è scoppiato il caso sulla sua uscita. In rete, i telespettatori hanno parlato di ‘bullismo‘ e qualcuno è andato anche a gridarlo fuori la casa più spiata d’Italia. Ma cosa è successo? È stata una sua decisione o ha deciso per lui il GF VIP? E questa sera, nel corso della puntata, Alfonso Signorini ritornerà sulla vicenda? Ci saranno provvedimenti contro i concorrenti? Il pubblico da casa non chiede altro: nei confronti di Bellavia, per molti, è stato fatto bullismo. E, quindi, i protagonisti vanno puniti.

Ci saranno provvedimenti dopo il caso Bellavia al GF VIP?

La domanda dei telespettatori ora è solo una: questa sera ci saranno dei provvedimenti seri nei confronti dei ‘vipponi’? In molti, tra l’altro, hanno preso le difese di Marco Bellavia, l’ex conduttore che aveva chiesto aiuto e non aveva certo negato di avere dei problemi. Ma alla sua richiesta disperata di aiuto e di vicinanza, molti dei concorrenti hanno risposto con insensibilità. E con frasi e dichiarazioni che hanno fatto scrivere, forse, una delle pagine più brutte del reality.

Davide Maggio, noto giornalista, sui social è stato chiaro: “Mi risulta che il ritiro di Bellavia al GFVip non sia una scelta del concorrente. E se è vero, come è vero, che condivido in pieno la decisione, è altrettanto vero che deve risponderne chi ha valutato la situazione (per me serissima) e permesso l’ingresso del concorrente. Detto questo, prenderei anche dei provvedimenti seri nei confronti di quegli squallidi coinquilini che, in nome di questa fottuta ricerca della clip, hanno preferito scagliarsi contro questo poveretto anziché comprendere e aiutare. Vergognatevi”. Ma questi provvedimenti arriveranno? Cosa deciderà di fare Alfonso Signorini?

Gli sponsor prendono le distanze

Intanto, diversi sponsor hanno preso le distanze dalla casa del GF VIP dopo l’abbandono di Marco Bellavia, che è stato preso di mira dai suoi compagni e amici di viaggio. L’azienda Amica Chips, ma anche la società di gelato TooA si sono distaccate da quanto accaduto. E hanno preso una posizione netta. Insomma, il reality è iniziato da poche settimane, ma già gli equilibri sono precari.