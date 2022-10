Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 3 ottobre 2022: ospiti, televoto, il ‘caso’ Marco Bellavia

Dopo la puntata di giovedì, torna come ogni lunedì l’appuntamento su Canale 5 con il Grande Fratello Vip, il reality che ha preso il via da poche settimane. E che, con le sue dinamiche, sta già appassionando i telespettatori. Tra amori, complicità, litigate per le nomination e strategie. Nel corso della serata, però, inevitabilmente si parlerà di Marco Bellavia, l’ex conduttore di Bim Bum Bam che ha deciso di abbandonare il gioco. E di ritornare nella sua casa, quella lontana dai riflettori.

Perché Marco Bellavia ha lasciato il GF VIP 7?

Questa sera, inevitabilmente, si tornerà sul caso ‘Bellavia‘. Il concorrente, che non ha mai nascosto di avere problemi mentali, ha deciso di abbandonare il gioco. E gli internauti si sono scatenati contro la trasmissione e gli altri ‘vipponi’, che secondo il mondo del web non sono stati sensibili ed empatici. Anzi, c’è chi ha gridato al bullismo. Alfonso Signorini, quindi, inevitabilmente parlerà di Marco Bellavia e darà la parola ai concorrenti: avranno altro da dire? Si scuseranno?

Annullato il televoto di stasera

Con l’uscita di Marco Bellavia, la produzione ha annullato il televoto, che vedeva protagonisti proprio l’ex conduttore, Sofia Giaele, che tanto sta facendo discutere per il suo matrimonio ‘aperto’ e Giovanni Ciacci, il costumista che ha deciso di raccontare agli italiani la sua sieropositività. Come ha fatto sapere il GF VIP, il televoto è stato annullato e gli utenti che hanno espresso il voto tramite sms verranno rimborsati.

Amore tra Antonella ed Edoardo?

Polemiche, frecciatine, ma anche spazio alla storia d’amore che, pare stia nascendo tra Antonella, influencer e sportiva, ed Edoardo, volto di Forum. I due non si nascondono, continuano a scambiarsi tenerezze: ci sarà futuro per la coppia?