Antonino Spinalbese al GF VIP: chi è, età, lavoro, vita privata, Belen, figlia, fidanzata, foto, Instagram

Manca davvero poco ad un’altra, imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. In onda su Canale 5 alle 21.2o, alla conduzione troviamo ancora una volta Alfonso Signorini pronto a regalare, nuove ed avvincenti storie ai telespettatori. Numerosi, anche per quest’edizione, i volti dello spettacolo che si avvicenderanno nel corso della trasmissione. Tra di loro anche Antonino Spinalbese, conosciamolo meglio!

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2022 in diretta H24: canale, orari e link per guardare il GF Vip live in tv e streaming

Antonino Spinalbese: la biografia

Antonino ha 27 anni, è nato il 1° febbraio del 1995 ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Originario di Torre del Greco, di mestiere fa il parrucchiere ed il fotografo. Per via della separazione dei suoi genitori e della perdita del padre, quella di Antonino è stata un’infanzia abbastanza turbolenta. Ma il ragazzo non si è dato per vinto ed ha deciso di trasferirsi a Milano, dove ha intrapreso gli studi per diventare hair stylist. Antonino è anche un giovane imprenditore: è infatti a capo di una società di moda e spettacolo.

Passatempi e tatuaggi

Antonino adora anche l’arte e la fotografia, hobbies che coltiva principalmente durante il tempo libero. Ma non solo. Diversi i tatuaggi visibili sul suo corpo. Ad esempio, la scritta ‘Unbroken’ sul braccio destro, oppure il tatuaggio sulla spalla, o ancora, la frase scritta in arabo sul bicipite e una donna stilizzata subito sopra l’avanbraccio. Inoltre, nel maggio 2021 il giovane si è tatuato per Belen il ritratto di Amore e Psiche sul braccio.

Lavoro

Di mestiere Antonino nasce come l’hair stylist, avendo peraltro modo di lavorare in uno dei saloni più prestigiosi di Milano, quello di Aldo Coppola in Corso Garibaldi. Tuttavia, dopo l’inizio della relazione con Belen il ragazzo ha deciso di approfondire la propria passione per la fotografia ma non solo. Ha infatti fondato, nel corso dei mesi, una propria casa di moda e realizzato un progetto fitness. Settore quest’ultimo al quale il ragazzo si è poi completamente dedicato anche per via di una decisione personale.

Leggi anche: GF Vip: Antonino Spinalbese rinuncia dopo le ‘minacce’ di Belen

Vita privata

Sentimentalmente parlando Antonino è noto per essere stato insieme alla showgirl Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto anche una figlia: la piccola Luna Marì. Tuttavia, prima della relazione con Belen Spinalbese ha avuto una storia durata 4 anni con la 27enne Chiara Maria Mannarino, i motivi della loro separazione non sono noti.

Terminata la storia con Belen i rumors circa la sua vita amorosa non si sono placati. Accostato prima all’ex concorrente di Pechino Express Helena Prestes e poi all’art director Giulia Tordini, il legame con quest’ultima è durato solamente pochi mesi ed è finito anche a causa dell’ingresso di Spinalbese al reality di Signorini. Ora, riuscirà Antonino a trovare l’anima gemella nella casa più spiata d’Italia?

Social

Antonino è molto seguito sui social, il suo account vanta infatti la bellezza di 381mila follower.