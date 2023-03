Antonella Fiordelisi, chi è la sorella? La rivelazione al GF VIP: ‘Non ci parliamo da cinque anni’

Antonella Fiordelisi è sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, la più lunga della storia del reality. Schietta e sincera, ha sempre detto quello che pensa e per il suo modo di fare si è creata non pochi ‘nemici’ fuori e dentro la casa più spiata d’Italia. Lei che si è avvicinata ad Edoardo Donnamaria e che, tra alti e bassi, ha raccontato di essersi innamorata del volto di Forum. I ‘Donnalisi’, così li hanno battezzati, sono amatissimi e hanno un enorme seguito sul web. Eppure Antonella, che sembra così forte, nasconde un passato difficile e un rapporto incrinato con la sorella Maria Antonietta.

Cosa ha detto Antonella Fiordelisi sulla sorella Maria Antonietta

Antonella Fiordelisi continua a sorprendere e subito dopo la puntata del giovedì del GF VIP si è confidata, ancora una volta. Al centro del suo discorso non Edoardo Donnamaria, ma sua sorella Maria Antonietta. “Ne ho di cose che non ho detto. Ho anche una sorella, ma non la vedo e non parliamo da più di cinque anni” – ha spiegato l’ex sportiva e nota influencer all’amico e gieffino Davide Donadei. La sorella si chiama Maria Antonietta ed è figlia di sua mamma, nata da una precedente relazione. “Credo che lei non abbia mai accettato del tutto il fatto che mia madre si sia rifatta una vita con mio padre e che dunque sia finita con il suo di papà” – ha proseguito la Fiordelisi.

Cosa sappiamo sul rapporto tra le due

Antonella Fiordelisi, quindi, non ha rapporti con la sorella. “Lei non mi vuole vedere, quando sono andata a Roma non mi ha mai aperto la porta di casa, anche se io ho provato a ricucire il rapporto” – ha spiegato la vippona. Che spera di poter rivedere Maria Antonietta e di riabbracciarla. Il GF VIP, d’altra parte, non è nuovo a queste dinamiche: ha fatto rincontrare amici, ha ricucito i rapporti in famiglie e ha avvicinato mondi distanti. Sarà anche questo il caso? Chissà…