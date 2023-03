GF VIP, Tavassi contro Sonia Bruganelli: ‘Ti arrabbi se ti tocco Antonella’, cosa è successo. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. E anche stavolta le polemiche si sono sprecate. Cos’è successo?

GF VIP, scontro tra Edoardo Tavassi e Sonia Bruganelli

Proprio ad inizio puntata c’è stato un incredibile scontro tra Sonia Bruganelli e Tavassi. Difatti l’opinionista ha puntato il dito contro quest’ultimo arrivando a dire che sarebbe un manipolatore. Subito dopo c’è stato un accesissimo botta e risposta tra i due. Una volta finita la lunga diretta il concorrente del reality show vip condotto da Alfonso Signorini è tornato a parlare di tutta questa faccenda ed agli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani non ha fatto mistero di credere che la Bruganelli si arrabbi solo nel momento in cui qualcuno muove critiche nei confronti di Antonella, come tra l’altro ha sempre fatto lui: “Sonia si arrabbia quando vai contro Antonella, penso che veramente lei punti tutto su Antonella…”.

Successivamente Edoardo Tavassi, parlando di tutta questa faccenda con gli altri inquilini vip della casa più spiata dagli italiani, ha inoltre confessato di credere che l’opinionista punterebbe tanto su Antonella Fiordelisi. Per tale ragione per non sminuire la sua immagine andrebbe contro tutti coloro che hanno mosso critiche nei confronti di quest’ultima. Il concorrente non ha poi nascosto di non capire perchè non può avere un’opinione opposta a quella della Bruganelli: “Io posso avere una mia opinione o devo essere disintegrato da te?”. Il fidanzato di Micol Incorvaia, che ieri sera ha avuto un acceso scontro con Sonia Bruganelli, ha inoltre fatto presente di avere la situazione chiarissima, visto che vive nella casa 24 ore su 24: “Mica sono rincogl**nito, ho 38 anni. Figurati se a me sfugge qualcosa al Grande Fratello…”.

Edoardo Tavassi ha poi concluso questo suo lungo sfogo asserendo senza indugio alcuno di credere che Sonia Bruganelli abbia assolutamente esagerato nell’avergli dato del manipolatore senza colpo ferire: ““Sonia potrebbe dirmi ‘abbiamo un pensiero diverso’ non c’è bisogno di demolirmi dicendo che sono un manipolatore…”.