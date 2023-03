GF VIP Nicole Murgia contro Antonella: ‘La verità verrà a galla’, cosa è successo tra le due

Il GF VIP continua a regalare sorprese, emozioni e colpi di scena ai telespettatori. Infatti, dopo esser stata eliminata ed aver festeggiato il proprio compleanno l’ormai ex gieffina Nicole Murgia ha voluto mettere, come si suol dire, i puntini sulle i rispetto all’avvicinamento con Edoardo Donnamaria avvenuto nel van. Circostanza quest’ ultima che Antonella Fiordelisi non ha visto di buon grado decidendo, una volta per tutte, di troncare, di mettere la parola fine alla propria storia con Edoardo.

GF VIP, Edoardo Donnamaria in lacrime dopo la puntata di ieri: ‘Mi dispiace per Antonella’

GF VIP, l’avvicinamento tra Donnamaria e Nicole Murgia nel van

Nella puntata andata in onda lo scorso lunedì si è fatta chiarezza su quanto avvenuto all’interno del tanto discusso van. Qui quattro concorrenti quali Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia vi si erano ‘rifugiati’ per stare lontano da occhi indiscreti e staccando al contempo i microfoni. Secondo quanto emerso poi in puntata, in questa circostanza alcuni gieffini sarebbero stati troppo vicini. Si tratta di Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Il ragazzo, sentimentalmente legato ad Antonella Fiordelisi, durante una pausa pubblicitaria ha amesso di aver toccato il seno della Murgia, cosa che ha fatto andare Antonella su tutte le furie. Ecco cosa aveva detto in merito: ‘Me la prendo con Edoardo, non con Nicole‘ . Antonella avrebbe poi dato alla Murgia della ‘donna di pochi valori’ e la replica, in remoto, di quest’ultima non si è fatta attendere.

La replica sui social

La replica di Nicole Murgia agli insulti ricevuti non è tardata ad arrivare. Dopo essere tornata a casa ed aver spento le candeline del suo 30esimo compleanno ecco cosa ha detto la donna – con una storia su Instagram – rispetto alla vicenda che l’ha vista protagonista: ‘Leggo commenti pesanti, insulti sulla mamma che sono, sulla donna che sono. C’è gente che augura la morte. Poi oggi sento te Antonella mentre parli di me come carnefice, come donna di pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia, oggi spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci sarebbero da dire su di te ma come mi insegni tu, la verità viene a galla. Sono fiera di ciò che sono, della persona che sono stata, senza fare male a nessuno ho costruito rapporti veri, con persone che faranno parte della mia vita. Bombetta vi abbraccia, a tutti voi che mi dimostrate affetto’.