GF VIP, cosa è successo nel van? Stasera la verità di Tavassi, Donnamaria, Murgia e Micol

Edoardo Tavassi torna sulla frase detta in segreto nel van del Gf Vip, dove i microfoni erano stati staccati grazie alla complicità di Micol Incorvaia. Il chiarimento con Daniele Dal Moro è sui riferimenti alla sua omosessualità: “Stavamo scherzando, c’ho dei modi grezzi di fare le battute”.

GF VIP, cosa è successo all’interno del van?

Finalmente il Grande Fratello Vip può contare sul primo vero crime della stagione: il caso van è aperto. Protagonisti sono stati Edoardo Tavassi e la fidanzata Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. La location è stata allestita in un angolo del camper che di solito ospita la famiglia Incorvassi, solo che stavolta l’incontro aveva scopi ben diversi. Staccati i microfoni alla telecamera che doveva sorvegliare la nottata fatta di chiacchiere e segreti, non hanno pensato all’unico microfono che era rimasto attaccato, quello di Edoardo Donnamaria.

Tra scherzi di vario tipo, “discorsi su pratiche sessuali” e racconti personali sul modo di vivere l’intimità, è uscito in mezzo il nome di uno dei concorrenti, ignaro di finire nel gate. Parliamo di Daniele Dal Moro, preso in giro per un’omosessualità che faticherebbe a essere confessata. Una frase in particolare al centro del discorso: “Se Oriana gli dicesse…”, le uniche parole che Alfonso Signorini ha voluto mostrare, lasciando l’interpretazione del resto al pubblico.

Dopo la puntata, Edoardo Tavassi è corso a spiegarsi con Daniele Dal Moro e ha buttato tutto in caciara: “È stata una serata divertente, era tutto a ridere, non c’era una cosa seria, inclusa la frase su di te. Sembrava di stare fuori, è inutile puntare su una cosa sulla quale scherziamo sempre io e te, non va decontestualizzata. Se la gente non sa che tra me e te c’è la serenità di questo modo di scherzare, è normale che travisa. Io c’ho dei modi grezzi di fare le battute”.