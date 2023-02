GF VIP, Nicole Murgia parla di Edoardo Donnamaria: ‘Ha provato a baciarmi’, cosa è successo

Il GF VIP continua a regalare sorprese e colpi di scena ai propri, affezionati telespettatori. In particolare, a finire – ancora una volta – sotto la luce dei riflettori è la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La loro relazione è caratterizzata dal alti e bassi, le discussioni non mancano e ora – dopo la recente eliminazione del ‘terzo incomodo’ rappresentato da Antonino Spinalbese – sembrerebbe esserci la presenza di un ‘quarto incomodo’. Di chi si tratta?

Milena Miconi lascia il Grande Fratello Vip dopo la morte dell’amico Alessandro Lo Cascio? Cosa sta succedendo

GF VIP, il legame tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia

Partiamo subito col dire che Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sono da subito diventati amici ma ai telespettatori non sono sfuggite le effusioni tra i due che, giorno dopo giorni, sembrano diventare sempre più forti. Nelle ultime ore, la gieffina Nicole si è confidata con un’altra concorrente, Giaele De Donà in merito alla situazione. Ma cosa le avrà detto? Nicole ha confessato a Giaele che che Edoardo ha provato a baciarla nel van, luogo nel quale si erano rifugiati stando così lontano dallo sguardo indiscreto dalle telecamere e staccando anche i microfoni.

Cosa è accaduto nel van

Durante la scorsa puntata Signorini ha mandato in onda un momento in cui Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Micol Incorvaia e Tavassi si sono rifugiati nel van staccando anche i microfoni. Tutti e quattro i concorrenti hanno infranto il regolamento e per questo sono stati puniti dalla redazione e messi direttamente in nomination. Non è chiaro cosa sia accaduto nel van ma pare che ci siano state delle effusioni di troppo tra la Murgia ed Edoardo Donnamaria. Indiscrezioni, come visto, confermate poi dalla stessa Murgia all’amica Giaele. Le discussioni tra i donnalisi, intanto, non mancano e cosa accadrà adesso nella casa più spiata d’Italia?