Grande Fratello Vip, anticipazioni 27 febbraio 2023: ospiti, televoto, eliminato, ultime news su Oriana e Antonella

Non esiste lunedì senza il Grande Fratello Vip. E i telespettatori del reality show più amato e seguito di sempre, quello che sta tenendo compagnia da metà settembre, lo sanno bene. Anche stasera, infatti, Alfonso Signorini aprirà le porte della casa più spiata d’Italia e darà parola ai concorrenti, a quelli che si stanno raccontando a cuore aperto, si stanno togliendo la maschere e si stanno facendo conoscere. Senza filtri. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, complicità innegabili, polemiche e tante, forse troppe, discussioni. Ma cosa succederà nella puntata di stasera? Ecco tutte le anticipazioni.

Nikita, Oriana, Antonella, Micol, Nicol, Tavassi e Donnamaria stasera al televoto

Dopo l’eliminazione di Antonino Spinalbese, che ha potuto finalmente riabbracciare sua figlia Luna Marì, ben 7 concorrenti sono finiti al televoto. E, quindi, a rischio eliminazione. Stiamo parlando di Nikita Pelizon, che continua ad avere un rapporto difficile con Luca Onestini, di Oriana Marzoli, un po’ in crisi con Daniele Dal Moro, di Antonella Fiordelisi, ai ferri corti con il suo Edoardo Donnamaria, di Micol Incorvaia e Nicole Murgia, che hanno infranto le regole e hanno dovuto fare i conti con un provvedimento e degli amici Tavassi e Donnamaria. Uno di loro stasera dovrà lasciare, e definitivamente, il gioco, ora che si inizia a parlare di finale. Chi sarà lo sfortunato?

Antonella in crisi con Edoardo, ultime news su Oriana e Daniele

Molto probabilmente oggi si tornerà a parlare di amore. O, forse, di amori finiti. E protagonisti saranno, ancora una volta, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Dopo alcune rivelazioni fatte giovedì scorso, il rapporto tra i due è sempre più ai ferri corti, tra frecciatine, battute e delusioni. Riusciranno a chiarirsi o il televoto, che li vede entrambi protagonisti, sarà al vetriolo? E ancora, protagonisti anche Oriana e Daniele: i due si sono avvicinati, ma negli ultimi giorni sembrano distanti. C’entra qualcosa Martina, l’ex di Daniele?

Tutti contro Antonella Fiordelisi

Continua, poi, il tutto contro uno. Buona parte della casa, infatti, si è schierata contro Antonella Fiordelisi, che può contare sul supporto di pochi amici. Ma come mai? E perché la casa è sempre più divisa in due fazioni? Alfonso Signorini cercherà di ‘indagare’. L’appuntamento con il GF VIP e con una nuova e imperdibile puntata è per stasera, subito dopo Striscia la Notizia. I colpi di scena, così come le grandi emozioni, non mancheranno: siete pronti? Bene, attivate il conto alla rovescia perché manca poco!