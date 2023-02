Ascolti tv Che Dio ci aiuti 7 e Grande Fratello Vip: chi ha vinto giovedì 23 febbraio, dati Auditel e share di ieri

Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra Che Dio ci aiuti 7 e Grande Fratello Vip? Ieri sera sono andati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Alfonso Signorini e i suoi “vipponi” contro una delle fiction più amate dal pubblico, ovvero quella con Elena Sofia Ricci – anche se l’attrice ormai ha passato le consegne dedicandosi a Fiori sopra l’Inferno – e Francesca Chillemi. Vediamo chi ha vinto.

Ascolti tv Che Dio ci aiuti 7 e Grande Fratello Vip, chi ha vinto ieri sera

Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri, giovedì 23 febbraio 2023. Su Rai 1 la fiction “Che Dio ci aiuti 7” ha conquistato 4.084.000 spettatori pari al 21.6% di share mentre il Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5, ha ottenuto 2.759.000 spettatori con il 21.1% di share.

Che Dio ci Aiuti 7, quindi, ha trionfato nella prima serata di ieri.

Ascolti tv e share giovedì 23 febbraio 2023 canali Rai e Mediaset

Diamo uno sguardo adesso agli altri programmi Rai e Mediaset (qui invece potete leggere il nostro consueto approfondimento quotidiano con gli ascolti tv di tutte le reti generaliste e i canali Sky). Ecco com’è andata:

Rai 2, “Il giustiziere della morte”: 982.000 spettatori con il 5% di share

Rai 3, “Splendida cornice” (con Geppi Cucciari): 791.000 spettatori con il 4% di share.

Italia 1, “Harry Potter e i doni della morte parte 1”: 877.000 spettatori, 5% di share

Rete4, “Dritto e Rovescio”: (a.m.) 812.000 spettatori, 5.3% di share

Stasera in tv, programmi prima serata Rai e Mediaset

Stasera, venerdì 24 febbraio 2023, la sfida tra la tv pubblica e Mediaset si rinnoverà. Nel preserale sarà nuovamente L’Eredità (Rai 1) a sfidare Avanti un altro (Canale 5). In prime time sulla Rai andrà in onda invece The Voice Senior, mentre su Rai 2 spazio a NCIS. Su Rai 3 infine L’arte della guerra (documentario). Passiamo a Mediaset. Su Canale 5 in prima serata andrà in onda Buongiorno Mamma 2 mentre su Italia 1 il sequel di John Wick. Chiude Rete 4 con Quarto Grado.

