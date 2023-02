Fiori sopra l’inferno, anticipazioni ultima puntata: trama episodi di lunedì 27 febbraio

Attesa per il finale di stagione di Fiori sopra l’inferno. La nuova fiction con un’inedita Elena Sofia Ricci si concluderà tra appena sette giorni e c’è attesa per capire come si concluderanno le vicende che vedono impegnate l’attrice nel ruolo del Commissario Teresa Battaglia. La settimana prossima andranno infatti in onda gli ultimi due episodi: ma cosa vedremo allora in tv?

Anticipazioni Fiori sopra l’inferno finale di stagione

L’appuntamento è per lunedì prossimo, 27 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1. Il primo episodio della serata, il quinto di sei, andrà in onda nel consueto orario delle 21.25. A seguire, circa un’ora dopo, verrà trasmesso il sesto ed ultimo episodio per questo primo capitolo dei casi di Teresa Battaglia. Secondo le anticipazioni dell’ultima puntata il corpo di Viesel è stato portato via: per Teresa il killer ha sottratto qualcosa alla vittima. Durante la Tac, il Commissario intuisce: il killer, il cui DNA è ad un passo dall’essere identificato, sta proteggendo i 4 bambini. La ricerca di Markus prosegue mentre Ebran è libero. Teresa intuisce allora che deve sentire Mathias. Allo Stavolo c’è un’inquietane scoperta: lei e la squadra fanno i conti con oscuri e vecchi segreti.

Fiori sopra l’inferno 2 si farà? Cosa sappiamo

La fiction, un thriller adrenalinico e pieno di colpi di scena, è una co-produzione Rai Fiction-Publispei, per la regia di Carlo Carlei, con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission e la collaborazione della Polizia di Stato. E’ basato sul romanzo d’esordio di Ilaria Tuti. Le rarefatte atmosfere delle Dolomiti friulane hanno fatto da cornice a questa prima avventura di Teresa Battaglia alle prese con due nemici: il killer a cui dà la caccia e il mostro che rischia di rubarle tutto ciò che ha: il suo intuito, la sua mente cristallina, i suoi ricordi, sé stessa, ovvero l’Alzheimer. Ma è già in cantiere una seconda stagione? Al momento, benché non si abbiano certezze e notizie ufficiali in merito, tutto lascia presupporre che possa esserci una seconda stagione considerando gli elementi con i quali è stata approntata la serie. In tal senso non perdetevi tutti gli aggiornamenti su www.ilcorrieredellacitta.com.

Dove è stata girata la fiction di Rai 1: la location