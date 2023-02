Grande Fratello Vip, anticipazioni 23 febbraio 2023: ospiti, televoto, eliminati, ultime news su Antonella e Oriana

Dopo mesi e mesi di permanenza la finale, seppur molto lentamente, si avvicina. E il Grande Fratello Vip continua ad appassionare i telespettatori, quelli che seguono la trasmissione e conoscono bene i concorrenti. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, fraintendimenti, ritorni di fiamma, discussioni, confronti. E tante, forse troppe, polemiche. Ma cosa succederà nella puntata di stasera, giovedì 23 febbraio? Chi dei ‘vipponi’ è al televoto e dovrà abbandonare definitivamente la casa più spiata d’Italia? Ecco tutte le anticipazioni.

Chi viene eliminato tra Micol, Nikita, Antonella e Antonino stasera al GF VIP?

Dopo l’eliminazione di Sarah Altobello e il suo rientro a casa grazie al ‘biglietto di ritorno’, quattro concorrenti, quattro grandi protagonisti di questa edizione, sono finiti al televoto. E l’ultima parola, come sempre, spetta al pubblico. Chi tra Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese dovrà lasciare il Grande Fratello Vip? Stando ai primissimi sondaggi pare che i telespettatori siano intenzionati a salvare una tra Micol e Nikita, mentre a rischio ci sarebbero Antonella, che nella casa ha conosciuto e si è innamorata di Edoardo Donnamaria, e Antonino Spinalbese, che ha fatto tanto discutere e ha cercato di ‘scostarsi’ dall’etichetta di ex di Belen. Sarà così? Uno dei due dovrà lasciare il gioco? E come reagiranno i coinquilini?

Oriana e Daniele, Antonella ed Edoardo, ultime news

Dopo i provvedimenti di lunedì sera con quella spesa dimezzata, al GF VIP oggi si tornerà a parlare molto probabilmente di amore. E di due coppie che stanno facendo sognare il pubblico. Da una parte Oriana e Daniele, che hanno deciso di lasciarsi andare alla passione e di ritrovarsi l’uno nelle braccia dell’altra. E dall’altra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, tra alti e bassi e scontri. Riusciranno a trovare un punto d’incontro? Per molti coinquilini la loro storia non durerà fuori, ma è solo a favore di telecamere. Chissà!

Antonella contro tutti

Una grande protagonista della puntata potrebbe essere proprio Antonella, che negli ultimi giorni è un po’ contro tutti. E in particolar modo contro Micol, ex di Edoardo Donnamaria, e Tavassi. Chi avrà ragione? Se ne parlerà questa sera al Grande Fratello Vip.

L’appuntamento, tra sorprese e colpi di scena, è per stasera, in diretta, a partire dalle 21.30 circa su Canale 5!