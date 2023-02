Chi vincerà il Grande Fratello Vip? Nome vincitore, pronostici e quote scommesse

Si sta dirigendo verso le battute finale anche questa edizione del Grande Fratello Vip, la cui conclusione è prevista nel mese di marzo. In molti fanno pronostici sul vincitore e ci sono anche Bookmakers che offrono la possibilità di scommettere su chi si aggiudicherà il primato nel reality.

La classifica dei bookmakers

Sono proprio gli esperti a tracciare una sorta di classifica per indicare quali sono i possibili vincitori del programma in onda su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Sono sei i gieffini che sembrano contendersi il podio e cioè: Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Oriana Marzoli, Alberto De Pisis. Ma tra questi chi è il favorito? Chi sembra il più papabile a vincere il Grande Fratello Vip 2022-2023?

Difficile dire con certezza chi sarà il vincitore. Perché è complicato stabilire quali sono le preferenze del pubblico. L’idea è che possa essere Oriana Marzoli ad aggiudicarsi questa edizione del reality, la showgirl venezuelana ha molti follower sui social. I siti più famosi di scommesse legali in Italia stanno elaborando i dati per stabilire chi può essere il vincitore della trasmissione. Sul web ci sono diversi siti sul reality show di Canale 5. Alcuni bookmaker danno Edoardo Tavassi come vincitore di questa settima edizione.

Cosa deciderà il pubblico?

Per il momento si tratta solo di supposizioni. Non resta che aspettare cosa deciderà il pubblico anche in base alle dinamiche che si registreranno all’interno della casa del Grande Fratello vip nelle ultime settimane del gioco. Le telecamere sono accese tutti i giorni nella casa di Cinecittà e i concorrenti sono dalle 9 alle 6 su Mediaset Extra e su La5 dalle 12 e 30 dal lunedì al sabato. I telespettatori e appassionati del programma possono partecipare attivamente esprimendo la propria preferenza o mediante una app, o sul web o con un Sms oppure su Smart tv con decoder abilitato.