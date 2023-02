Televoto GF VIP chi viene eliminato tra Nikita, Daniele, Sarah, Nicole, Antonino e Andrea? Sondaggi e percentuali

Sembrava così lontana, ma in realtà la finale del Grande Fratello Vip si avvicina e il gioco si fa sempre più difficile. Tra storie d’amore che nascono, litigate pesanti, scontri, confronti, ex che ritornano per scombussolare gli equilibri già precari e televoti sempre aperti. Dopo la decisione del pubblico della scorsa settimana di salvare Oriana, altri concorrenti sono a rischio eliminazione. E uno di loro nella puntata di stasera, quella classica del lunedì, dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia. Chi sarà lo sfortunato che dovrà ritornare in studio da Alfonso Signorini? Ecco chi è al televoto al GF VIP e cosa succederà.

Nikita, Daniele, Sarah, Nicole, Antonino e Andrea al televoto stasera al GF VIP

Al televoto sono finiti ben sei concorrenti, sei protagonisti di questa lunghissima edizione del GF VIP. Stiamo parlando di Nikita Pelizon, che nella casa si è infatuata di Luca Onestini, di Daniele Dal Moro, che continua ad avvicinarsi ad Oriana, di Sarah Altobello, che ha avuto un’accesa discussione con Attilio, di Nicole Murgia che continua a farsi conoscere, di Antonino Spinalbese, ex di Belen che ha cercato di scostarsi da quell’etichetta e di Andrea Maestrelli, uno degli ultimi arrivati. Chi di loro dovrà lasciare definitivamente il gioco?

Chi viene eliminato stasera

Stando ai primissimi sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, i telespettatori sembrerebbero intenzionati a salvare Nikita Pelizon con oltre il 34% di preferenze. A seguire, subito dopo, Daniele Dal Moro con il 17.62% e Sarah Altobello con il 15.46%. A rischio, invece, Nicole Murgia con il 13.42%, Antonino Spinalbese che non riesce a raggiungere il 10% e Andrea Maestrelli con l’8.99%. Sarà proprio lui a dover lasciare la casa più spiata d’Italia?

Non ci resta che seguire la puntata di stasera, che andrà in onda a partire dalle 21.30 circa. Perché le emozioni e i colpi di scena, come sempre, non mancheranno.