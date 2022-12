Nicole Murgia al GF VIP: chi è, età, carriera, film, fratello, chi è il marito, figli, matrimonio, foto e Instagram

Continua a regalare grandi emozioni e a sorprendere la casa del Grande Fratello Vip, il reality che da più di due mesi, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo l’ingresso di Milena Miconi e la squalifica di Riccardo Fogli, che è stato nella casa per meno di 24 ore, Alfonso Signorini è pronto con un altro colpo di scena. E presto nella casa più spiata d’Italia faranno il loro ingresso nuovi concorrenti. Tra di loro anche Nicole Murgia, nota attrice: porterà scompiglio? E come reagiranno gli altri ‘vipponi’?

Dagli esordi al debutto di Nicole Murgia

Nicole Murgia è nata a Roma il 22 febbraio del 1993 ed è una nota attrice. Sappiamo che ha debuttato nel mondo dello spettacolo da bambina: ha partecipato prima a Don Matteo 2, poi a Rivoglio i miei figli. Nel 2004, invece, è entrata a far parte della serie tv Nati ieri, dove ha interpretato Martina, la figlia di Barbara Rizzo e nel 2005 l’abbiamo vista nel film Nessun messaggio in segreteria. Nel 2008, invece, ha partecipato al film di Ozpetek, Un giorno perfetto.

Il successo con Tutti pazzi per amore

Il successo, però, è arrivato con il telefilm Tutti pazzi per amore, che è andato in onda tra il 2008 e il 2011 su Rai 1, dove ha interpretato Cristina, la figlia di Paolo Giorgi (interpretato da Emilio Solfrizzi). Nel 2010, dopo aver ottenuto grande popolarità, è tornata su Rai 1 con la seconda stagione della serie e poi sul grande schermo con il film Le ultime 56 ore, diretto da Claudio Fragasso. Il 24 luglio dello stesso anno, invece, è stata premiata con il Grand Prix Corallo Città di Alghero e nel 2012 ha debuttato a teatro. Poi l’anno seguente ha ricevuto in Campidoglio l’Oscar dei giovani. E ora è pronta ad entrare nella casa del GF VIP.

Chi è il marito, fratello e vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Nicole Murgia è la sorella maggiore del calciatore professionista Alessandro Murgia, che negli ultimi mesi sta facendo discutere (e non poco). Il ragazzo, classe 1996, ha avuto una storia con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vittoria Deganello: lei ora è incinta, aspetta una bimba, ma lui ha deciso di prendere le distanze. E la battaglia social sembra essere solo all’inizio.

Nicole Murgia, invece, nel 2015, il 23 dicembre, è convolata a nozze con Andrea Bertolacci, noto calciatore italiano, dopo 4 anni di fidanzamento. Dal loro amore sono nati due figli: Luce Mathis, venuto al mondo il 13 gennaio del 2017, e Lucas, nato l’8 febbraio del 2019.

Instagram di Nicole Murgia

Nicole Murgia ha un profilo Instagram e con l’account @nicole_murgiaoff vanta oltre 39 mila followers.