GF VIP, Oriana contro Martina (ex di Daniele): ‘Sei una p***a’, cosa è successo dopo la festa di Carnevale

Si respira un clima piuttosto teso all’interno della casa del Grande Fratello Vip, soprattutto a causa dei dissapori tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni. Le due gieffine sembrano proprio non riuscire a comunicare e dopo la festa di Carnevale hanno iniziato a beccarsi fino ad arrivare a un acceso scontro.

Lo scontro tra Oriana e Martina per Daniele

Le due coinquiline della casa più spiata dagli italiani hanno un rapporto visibilmente difficile. La tensione tra le due è palpabile e sembrano sempre pronte a scontrarsi. Il motivo del contendere potrebbe essere Daniele Del Moro, visto che una è l’ex compagna e l’altra è la nuova fiamma.

Litigano, si offendono, fino ad arrivare a insulti, tanto che Oriana ha detto all’altra: “Ma figurati non sei una pu@@a, non riusciresti neanche a farlo, figurati”. Martina, di fronte all’offesa ricevuta, ha risposto: “Ok te invece la fai pure troppo e anche fuori di qui”. Parole pesanti tra le due donne che stanno creando grande tensione all’interno della casa di Cinecittà.

Volano gli insulti

Seppure le due gieffine non riescano ad avere buoni rapporti e sin da subito questo sia stato chiaro, la situazione sembra peggiorare di giorno in giorno. Ma le frizioni tra le due, che scaturiscono dal legame con l’ex tronista di Uomini e Donne Daniele Del Moro. Quest’ultimo, però, dopo i primi tentennamenti sembra sempre più legato alla modella venezuelana.

All’interno del Grande Fratello vip, quest’anno, stanno nascendo vari rapporti di coppia. Dapprima la Marzoli ha avuto un rapporto con Antonino Spinalbese, mentre Antonella Fiordelisi ha una storia con Edoardo Donnamaria, ora invece, Oriana sembra avere altri interessi. Chissà cosa succederà nei prossimi giorni. Nasceranno altri rapporti? Oriana e Martina riusciranno a trovare un modo di comunicare o di evitarsi senza grandi conseguenze?